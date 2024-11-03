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世界棒球12強賽開賽在即，中華隊與捷克先在台北大巨蛋進行交流賽，我國唯一旅外左投林昱珉在昨日登板小試身手，最快球速飆到150公里，投出2次三振，整體狀況不錯。中華隊將於13日首戰宿敵韓國，雖然先發人選尚未定案，但林昱珉有望擔綱「台韓大戰」先發重任，也讓韓媒相當警戒。林昱珉在昨日的比賽中登板中繼，僅用11球投出三上三下，並送出2次三振，無失分，球速達到150公里，他對自己的表現感到滿意，「感覺還不錯，身體狀況也很好，投手丘也很好投。」隨著12強時間接近，林昱珉預計下週再度登板，「距離比賽越來越近，會慢慢增加投球局數，為比賽做好準備。」剛結束美職小聯盟賽季，林昱珉身體不可避免有些疲勞，但他表示會盡快將自己的身體調整到最佳狀態。12強中華隊目標打進東京複賽，首戰與韓國之戰相當重要，王牌左投林昱珉有機會掛帥先發，對於投手的安排調度，林昱珉表示一切都看教練團決定，他也期待挑戰實力更強的對手。