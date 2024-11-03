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看好臺灣鐵道旅遊市場，臺鐵在公司元年就首度設攤lTF台北國際旅展，讓民眾體驗觀光列車，拍照打卡送禮，同時在會場預售鐵道旅遊套裝商品、臺鐵夢工廠週邊小物、以及馳名國內外的臺鐵便當。這也是臺鐵137年來首次參加國際旅展，展現出公司拓展業務經營的企圖心。台鐵截至今（3）日臺鐵便當銷量已經突破3000個，成為會場熱賣王，而臺鐵夢工廠及鐵路旅遊套裝因有許多優惠，而廣受歡迎。臺鐵公司董事長杜微今天也到會場臺鐵展攤，和同仁一起招呼參觀群眾，介紹產品，體驗鐵道旅遊。杜微表示，特別感謝附業處及營運處同仁在週末假期投身旅展拓展公司業務，雖然臺鐵公司攤位沒有隔壁高鐵公司來的大，但擠爆的造訪人潮並不遜色，未來臺鐵公司善用各種資源，增加營運收入後，就更有拓展空間，參加ITF旅展及各種行銷也將更上層樓，全體同仁對未來都充滿著信心與動力。