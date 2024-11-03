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美國總統大選近在眼前，有高達7500萬名選民已經前往各地投票所提前投票，不過近日在紐澤西州一處投票所卻傳出一起插曲，有一名違規身穿挺川普T恤和帽子的婦女，在提前投票時被選務人物提醒卻情緒失控，竟當眾脫衣、破口大罵，最終僅穿著內衣完成投票迅速離開。根據《紐約郵報》指出，此事發生在紐澤西州漢密爾頓鎮（Hamilton Township）一處消防站投票所，當時這名白髮婦女頭戴印有「讓美國再次偉大」（MAGA）標語的帽子，身上還穿著支持川普的上衣，遭工作人員勸阻進入投票，因為這違反當地「投票選民不得穿戴可識別支持或反對任一候選人」的規定。梅瑟郡選舉委員會主席莫耶 （Jill Moyer） 表示，當時她提醒該名選民取下帽子，並表示會保留對方的投票資格、替她排隊保留位置，建議她回車上拿件外套遮住上衣，但該名未透露身份的女子卻因此感到不滿，當場脫掉上衣，並在只穿內衣的情況下揮舞上衣表示抗議，目擊者還稱女子甚至對選舉工作人員比出不雅手勢，並大聲辱罵。這段影片被轉發到各大社群平台，甚至釣出川普副手、共和黨副總統候選人范斯（JD Vance）親自回應，大讚這名女子「真是個愛國者」。報導指出，由於各州對於「選舉活動」 的定義和限制都有所不同，不少選民並不清楚實際規定如何，紐澤西州當天也有另一名女性身穿「使女的故事」（Handmaid’s Tale） 服裝，旨在表達抗議川普在墮胎權與女性生殖權的態度，也被要求在投票前脫下。