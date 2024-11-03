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▲林書煒參加台北「白晝之夜」活動，穿著大谷翔平球衣被一位年輕人搭訕。（圖／林書煒 Threads）

資深媒體人林書煒昨（2）日分享趣事，穿著大谷翔平球衣出席台北「白晝之夜」活動，竟在捷運上被一名大三男生搭訕，讓她當場回應：「我女兒大二了，I’m so sorry」，瞬間擊退對方，引發網友熱烈討論。林書煒在社群平台Threads上透露，昨日參加台北「白晝之夜」活動，穿著大谷翔平球衣的她途中被一位年輕人搭訕，對方詢問「也是大谷迷嗎？」林書煒點頭稱是，隨即被問「可以交個朋友嗎？」林書煒反問對方是否為大學生，對方回應是大三生，她便微笑回應：「我女兒大二了，I’m so sorry。」幽默的回答引來粉絲熱烈迴響。不少網友驚嘆林書煒48歲依然保養得宜，氣質與美貌不減當年。有人更笑稱，是否照片中的人是林書煒的女兒而非本人。網友也紛紛建議該大三生不妨「改問能否與女兒交朋友」，或許會有不一樣的結果。另有網友搞笑提議，「該問問林書煒丈夫蔡詩萍同不同意」，為這段趣事平添更多笑料。