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洛杉磯道奇隊在今年世界大賽上擊敗紐約洋基，贏得隊史第8冠，也是「大谷翔平時代」的首冠。雖然大谷翔平在本屆季後賽和世界大賽的發揮不算特別突出，但過去也是日本球星的球評高橋由伸和前大聯盟選手五十嵐亮太分析指出，他對球隊帶來的積極影響力是不容忽視的。大谷翔平本次季後賽打擊率只有2成30，世界大賽的發揮也比較平淡，讓外界也有人質疑他是否在打擊上熄火，未能對球隊造成積極影響。不過對此高橋由伸和五十嵐亮太為其做出辯解，高橋將認為大谷翔平的影響力是左右系列賽的關鍵因素，並評論道：「他在季後賽第一場比賽中的全壘打，給道奇隊的打線帶來了動力，令人驚嘆。」在國聯分區系列賽首戰對聖地牙哥教士隊的比賽中，道奇隊在第一局就丟了3分，但大谷翔平很快還以3分砲，將比分追平。高橋由伸認為這是系列賽的關鍵時刻：「教士隊在（賽季）後半段狀態很好。當他們G1首局就拿下3分時，我就在想：「糟糕了」，但那發全壘打讓我重燃信心。」另外，在世界大賽首場對洋基隊的比賽中，大谷翔平也有關鍵的表現，他在第8局敲出二壘安打，並且跑回追平分，而後才有Freddie Freeman在延長賽敲出再見滿貫砲的機會。高橋由伸稱大谷翔平表現或許不若例行賽，但其價值仍難以估量，「最終他可能沒有打出那麼安打，但在關鍵時刻依然很出色。季後賽關鍵不在於打出多少支安打，但在重要時刻你能否有所表現很重要。」五十嵐亮太則表示，「當大谷在重要的情況下打出關鍵一擊時，球場內的氣氛就會完全改變，所以我認為他可以改變球隊的氛圍，幫助球隊份氣。」也直指大谷翔平左肩受傷後仍堅持出賽，並且猛力揮擊，會給投手帶來壓力，「你肯定不想保送，但若是投得不夠好被打出去，士氣就會低落。」