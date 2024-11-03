我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊與捷克國家隊昨（2）日在臺北大巨蛋展開交流賽首戰，賽前雙方持國旗合照，捷克球員」Marek Chlup更披上我國國旗登場。（圖／記者林柏年攝）

為備戰即將到來的世界12強棒球錦標賽，中華隊與捷克國家隊在11月2、3日於臺北大巨蛋進行自辦交流賽。在昨天的比賽中，「捷克Judge」Marek Chlup，登場時披著中華民國國旗上場，讓他在國內受到關注。今（3）日他也說明事情原委，也直言：「這是一個很酷的儀式！」在昨天交流賽開始前的介紹球員橋段，捷克隊第3棒Marek Chlup出場時，他驚喜披上我國的國旗登場，讓大巨蛋全場球迷響起歡呼以及掌聲。Chlup今天受訪時，也透露昨天會披中華隊國旗出場的原因：「我會拿中華民國國旗是因為賽前有工作人員跟我說：『中華隊的陳傑憲要帶捷克國旗出場』，所以我就想說要不要也帶中華民國國旗出場，我覺得這是一個很酷的儀式感。所以就答應當成舉國旗的代表選手。」Chlup透露工作人員拿來國旗時，發現很大張，不知道要如何帶出場，後來是在隊友協助下，把國旗折成一個適合的大小和正確的位置。在自己走出場後，發現台灣球迷很熱情，覺得很有趣。昨天中華隊以2：2驚險逼評對手，Chlup今天說，自己本來就知道台灣棒球實力很強，也誇讚陳柏清和林昱珉都是非常棒的投手，特別是後者的直球很厲害，對於中華隊選手的實力不感到意外。Chlup日前才與日職讀賣巨人隊簽下育成合約，成為捷克棒球史上第一位前進日職體系的選手。對此他表示，自己很幸運可以在我的生涯中去世界各地去打棒球，「我也非常享受在世界各地打球，現在可以加入讀賣巨人，對我來說是非常開心的事。」