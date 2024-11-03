台灣機車數量高達1千萬輛，不過二輪族上路，遇到兩線道以上的大型路口必須「二段式左轉」，小小的待轉區也常常在尖峰時刻擠滿滿。不過過近期又有1個縣市開始著手改善這種情況！日前新竹市代理市長邱臣遠就宣布，當地市區內車流量極大的光復路二段與東光路交會口即將「取消兩段式左轉」。
新竹市區部分路段嘗試「取消兩段式左轉」！通勤族拍手叫好
新竹市內的光復路二段與東光路交會處，每天早上都會出現大量前往竹科園區以及上班課的通勤族，每次早上的上班尖峰時段，平均有826輛機車要在光復路待轉，每次紅燈就至少都會停著50輛以上等著待轉的機車。
新竹代理市長邱臣遠也在日前前往光復路二段與東光路交會口視察，交通改善小組專業討論後決議，東光路機車取消二段式待轉，直接左轉，並透過號誌時相調整，解決與學府路右轉車流衝突問題。最終邱臣遠也宣布，新竹市東光路直接左轉光復路的規定，將從明（4）日週一的中午12點過後開始實施。
不只新竹！台南10行政區不強制機車「二段式左轉」
事實上，針對「二段式左轉」這項政策，一直以來都有兩極化看法，機車族認為待轉區狹小又壅擠，更可能淪為左轉車輛的「待撞區」，期盼能夠進行取消。
不過早在今年8月24日過後，台南市的10個行政區，包含東區、中西區、南區、北區、安平區、安南區、永康區、仁德區、歸仁區與關廟區共10區內，共有36條單向2車道路型的路段開放機車行駛內側車道、取消強制二段式左轉。
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新竹市內的光復路二段與東光路交會處，每天早上都會出現大量前往竹科園區以及上班課的通勤族，每次早上的上班尖峰時段，平均有826輛機車要在光復路待轉，每次紅燈就至少都會停著50輛以上等著待轉的機車。
新竹代理市長邱臣遠也在日前前往光復路二段與東光路交會口視察，交通改善小組專業討論後決議，東光路機車取消二段式待轉，直接左轉，並透過號誌時相調整，解決與學府路右轉車流衝突問題。最終邱臣遠也宣布，新竹市東光路直接左轉光復路的規定，將從明（4）日週一的中午12點過後開始實施。
不只新竹！台南10行政區不強制機車「二段式左轉」
事實上，針對「二段式左轉」這項政策，一直以來都有兩極化看法，機車族認為待轉區狹小又壅擠，更可能淪為左轉車輛的「待撞區」，期盼能夠進行取消。
不過早在今年8月24日過後，台南市的10個行政區，包含東區、中西區、南區、北區、安平區、安南區、永康區、仁德區、歸仁區與關廟區共10區內，共有36條單向2車道路型的路段開放機車行駛內側車道、取消強制二段式左轉。