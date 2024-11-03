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▲新竹市內的光復路二段與東光路交會處，每天早上都會出現大量前往竹科園區以及上班課的通勤族。（圖／翻攝邱臣遠臉書）

▲今年8月24日過後，台南市的10個行政區就已經取消強制二段式左轉。（圖／翻攝邱臣遠臉書）

台灣機車數量高達1千萬輛，不過二輪族上路，遇到兩線道以上的大型路口必須「二段式左轉」，小小的待轉區也常常在尖峰時刻擠滿滿。不過過近期又有1個縣市開始著手改善這種情況！日前新竹市代理市長邱臣遠就宣布，當地市區內車流量極大的光復路二段與東光路交會口即將新竹市內的光復路二段與東光路交會處，每天早上都會出現大量前往竹科園區以及上班課的通勤族，每次早上的上班尖峰時段，平均有826輛機車要在光復路待轉，新竹代理市長邱臣遠也在日前前往光復路二段與東光路交會口視察，交通改善小組專業討論後決議，東光路機車取消二段式待轉，直接左轉，並透過號誌時相調整，解決與學府路右轉車流衝突問題。最終邱臣遠也宣布，新竹市東光路直接左轉光復路的規定，將從明（4）日週一的中午12點過後開始實施。事實上，針對「二段式左轉」這項政策，一直以來都有兩極化看法，機車族認為待轉區狹小又壅擠，更可能淪為左轉車輛的「待撞區」，期盼能夠進行取消。不過早在今年8月24日過後，台南市的10個行政區，包含東區、中西區、南區、北區、安平區、安南區、永康區、仁德區、歸仁區與關廟區共10區內，共有36條單向2車道路型的路段開放機車行駛內側車道、取消強制二段式左轉。