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▲Elkie今日舉辦首場個人演唱會，正好昨天是她的生日，親姊姊和朋友們特地為她準備驚喜慶生環境。（圖／記者李政龍攝）

▲子瑜特地返台支持好友Elkie的首場個人演唱會。（圖／記者李政龍攝）

Elkie莊錠欣的首場個人演唱會《ELKIE 1ST MINI CONCERT in TAIPEI : GLOWING & GROWING 》，今（3）日在新莊宏匯廣場的ZEPP舉行，正好昨日是她26歲生日，她在《炸裂吧！女孩》認識的紅隊好友們驚喜上台為她慶生，讓她感動哭喊：「我都鎖喉了」演唱會的最後她也一一感謝工作人員、到場的粉絲和家人朋友，並壓軸對在二樓的子瑜告白：「I love you 」。在慶生環節上，工作人員先是為她送上一小塊蛋糕，看得出來Elkie略顯失望，還不斷說：「我以為還會有驚喜？」就在大家唱完生日快樂歌，她卸下心防準備要接下來的表演時，螢幕上突然出現她的親姊姊莊易羚的VCR，接著影片中也陸續出現《炸裂吧！女孩》的紅隊朋友們，影片結束後她們一起推著更大的蛋糕出場，讓Elkie瞬間淚目。Elkie哽咽表示自己真的不想哭，因為後面還要唱歌，但看到姊姊和好朋友們的她非常感動，直呼：「怎麼辦呀！我終於有蛋糕了，謝謝我的姐妹們。」還要求和每個人擁抱，不忘搞笑：「我鎖喉了怎麼辦，本來後面的歌就很難唱了！」在演唱會的尾聲，Elkie向每個人致謝，包含《炸裂吧！女孩》成員、從香港飛來支持我的家人們、公司人員、經紀人、造型師、樂隊、舞者等等，在最後提到：「還有在二樓的⋯今天子瑜也特地來了，I love you，還有阿姨。」並喊話希望每個人都可以一起成長發亮，演唱會結束後，子瑜和媽媽離開時也在粉絲們的呼喊下，親切地和大家揮手說再見，相當親民。