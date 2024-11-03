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▲台灣中油公司石化事業部舉辦睦鄰盃桌球邀請賽，由石化事業部副執行長吳祐明(中)主持。(圖／中油石化事業部提供)

▲台灣中油公司石化事業部舉辦睦鄰盃桌球邀請賽，在石化事業部副執行長吳祐明開球，揭開序幕。(圖／中油石化事業部提供)

▲台灣中油公司石化事業部舉辦睦鄰盃桌球邀請賽，會場比賽情形。(圖／中油石化事業部提供)

台灣中油公司石化事業部於今(3)日，在高雄市林園區林園高中，舉辦113年中油睦鄰盃桌球邀請賽，鼓勵地方鄉親積極參與運動賽事，以增強鄉親凝聚力。台灣中油公司石化事業部睦鄰盃桌球邀請賽，是由石化事業部副執行長吳祐明主持，林園區區長簡水彬、林園高中校長黃碧惠、高雄市議員王耀裕、李雨庭、立法委員林岱樺特別助理林純銓等人到場為選手加油打氣，石化事業部也組隊參加，一同與200多位地方鄉親所組成的21個隊伍競技同樂，並在石化事業部副執行長吳祐明開球，揭開序幕，比賽過程相當激烈，選手們的每一次發球、每一個回擊，都展現出卓越的技巧與團隊精神。台灣中油公司石化事業部副執行長吳祐明表示，石化事業部每年固定舉辦睦鄰盃桌球邀請賽，除了能增進鄉親身心健康、廣結益友外，也期盼能透過比賽，將桌球這項運動推廣給更多民眾，石化事業部未來也會持續善盡社會責任，落實敦親睦鄰，與鄉親們保持密切良好的關係，讓廠民關係更加密切。吳祐明指出，林園鄉親各個允文允武，所以石化事業部一直都會舉辦各種類型的活動與鄉親交流，也希望每位參賽者都能全力以赴、享受比賽，而石化事業部也組隊參賽，以展現石化事業部的誠意，與鄉親們建立更加緊密的聯繫。