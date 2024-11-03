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▲韓國T1戰隊中路、28歲的Faker（李相赫）奪下LOL《英雄聯盟》電競生涯第5座世界冠軍。（圖／LOL Esports Flickr）

▲BLG Bin在微博上和粉絲道歉。（圖／Bin哥厲害 微博）

2024《英雄聯盟》世界大賽總決賽，在台灣時間昨（2）日晚上10點開打，由來自南韓的T1對上中國隊伍BLG，雙方一路戰到凌晨終於落幕，最終由T1拿下冠軍榮耀，其中FMVP Faker（李相赫）的神操作讓他一舉成名，就連非電競迷都多少有耳聞他響亮的名聲，而今（3）日凌晨，BLG Bin（陳澤彬）在微博上針對戰敗一事發出35字道歉文，讓許多粉絲忍不住淚崩，更喊話Faker：「永遠尊重！」被網友讚爆。回顧這一次總決賽，比賽在英國O2體育館開打，來自LCK賽區的T1和LPL賽區的BLG，完整打完5戰，最終T1拿下3勝勝出，其中T1最年長的成員，同時擁有「LOL之神」、「最強中路」封號的Faker，今年年僅28歲，在這次總決賽中表現亮眼，不僅創下世界賽500擊殺紀錄，更在這場賽事中，奪下生涯第5冠。而戰敗的BLG Bin今（3）日凌晨也在微博上發聲，喊話Faker：「對不起，就差一點點。永遠尊重Faker、永遠尊敬T1。」被網友讚爆：「你很棒了！我也知道你很渴望贏，加油！陳澤彬」、「希望你能留著這份熱愛電競舞台的心能長久一點」後續Bin似乎是想鼓勵自己和隊伍，又再度發文：「當太陽升起時，就把昨天忘掉。」讓大批今年打的可以了，你們第1把贏的時候，我以為T1要被你們3：0速通了」、「Bin哥加油，我一直覺得你們五個實力上絕對比T1要強的，感覺還是輸在心態上」、「我們永遠不要缺少從頭再來的勇氣！」事實上，BLG在這次總決賽中，一直都表現不錯，甚至在首戰拿下首殺，並於第3回合在5分鐘之內拿下T1 Oner的人頭，也在中路收下大神T1 Faker，接著便率先聽牌，只是後期戰到第4、5回合時，Faker頻頻帶著隊友打贏團戰，祭出神操作，更多次吃下巴龍，兩方戰況都十分精彩。