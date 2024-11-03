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▲海巡署東南沙分署舉辦南沙太平島南援七號人道救援演練活動，以深化救援合作機制。(圖／海巡署東南沙分署提供)

▲海巡署東南沙分署舉辦南沙太平島人道救援演練活動。(圖／海巡署東南沙分署提供)

▲海巡署東南沙分署舉辦南沙太平島南援七號人道救援演練活動，搶救傷患的情形。(圖／海巡署東南沙分署提供)

海洋委員會海巡署東南沙分署於今(3)日，在南沙太平島海域，舉辦南沙太平島南援七號人道救援演練活動，期能深化與周邊國家救援合作機制，實踐我國太平島成為南海人道救援中心與運補基地之角色與地位。海巡署東南沙分署南沙太平島南援七號人道救援演練活動，是由東南沙分署分署長張尹俊與南沙指揮官巴全海共同主持，海巡署艦隊分署副分署長張朝卿，以及交通部、國防部、外交部、衛生福利部、國家運輸安全調查委員會，以及國軍高雄總醫院等單位與會。海巡署東南沙分署分署長張尹俊表示，海洋委員會海巡署為持續貫徹政府「使太平島成為人道救援中心與運補基地」之南海政策，舉辦南沙太平島南援七號人道救援演練活動。張尹俊說，此次南沙太平島南援七號人道救援演練活動，是模擬1架小型客機，在太平島北方約50浬處上空，因引擎故障發出求救訊息，隨後緊急迫降在太平島西南方3浬處海域，於迫降過程中，擦撞1艘我國籍「和平輪」，飛機迫降後暫浮於海面，造成多人受傷、失蹤等大規模複合性災難。此次救援操演過程緊湊逼真，充分展現各機關協調合作之默契，並藉此彰顯我國於該海域之搜救機制及醫療能量，可有效遂行國際人道救援任務。海巡署東南沙分署南沙指揮官巴全海指出，此次演練總計動員能量，計有4艘艦艇、無人遙控飛行載具(UAV)，並輔以遙控式救生圈實施救助，後續亦運用攬油索阻絕油汙擴散，另以具醫療艙間的艦隊分署「嘉義艦」參與演練，透過遠距醫療與南沙醫院駐島醫師及國防部國軍高雄總醫院醫師進行三方視訊會診，具體呈現太平島人道救援能量。