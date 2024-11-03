我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球12強賽中華隊今（3）日繼續在台北大巨蛋與捷克國家隊進行交流賽，前5局中華隊僅敲出3支零星安打，且陷入落後狀態，直到6局上終於突破捷克投手壓制，林安可敲出滿貫全壘打，一棒逆轉戰局，加上陳晨威也開轟，全場中華隊擊出11支安打，擺脫前一戰卡彈狀況，展現出長打火力，終場中華隊以10：3擊敗捷克。首局上中華隊進攻，在兩人出局後，林安可扛出右外野深遠二壘安打，接著吉力吉撈．鞏冠補上左外野安打，林安可在回本壘過程中，遭到對方長傳阻殺，無緣替中華隊先馳得點。2局下捷克發動攻勢，馬泰曼希克四壞保送後，牧西克擊出三壘滾地球，潘傑楷守備失誤，原有機會藉雙殺化解危機，但潘傑楷未能確實接球，發生守備失誤，讓捷克隊佔據一、二壘。隨後，霍傑曼希克適時安打，捷克隊先馳得點，以1：0領先中華隊。江國豪先發2局被敲1支安打，投出2次三振，失掉1分（非責失），第二任投手郭俊麟主投2局無失分，投出2次三振，第三任投手黃恩賜5局接替登板，雖然一上場先被擊出2支安打，面臨得點圈危機，但黃恩賜穩住陣腳連抓三個出局數，讓捷克留下殘壘。6局上，中華隊展開反攻，張政禹、陳晨威、林立連續3支安打攻佔滿壘，林安可從捷克杜菲克手中轟出右外野滿貫全壘打，幫助中華隊逆轉超前，接著曾頌恩安打上壘，朱育賢、岳東華保送，張政禹擊出右外野平飛安打，帶有2分打點，中華隊6：1領先捷克。6局下，中華隊大幅走馬換將，並換上王志煊登板。赫魯普擊出安打上壘，瑟文卡選到保送，接著牧西克擊出右外野方向安打，帶有1分打點，隨後霍傑曼希克內野安打， 三壘跑者施德卡因三壘手張政禹傳一壘失誤回到本壘得分，捷克追回2分。7局上，捷克投手萬克控球走鐘，對陳傑憲、戴培峰和曾頌恩投出四壞保送，形成滿壘局面，雖然朱育賢遭到三振，但江坤宇適時安打打回2分，中華隊擴大至5分領先，8局上陳晨威扛出陽春全壘打，9局上中華隊再添1分奠定比賽勝基，最終吳俊偉順利關門，中華隊以10：3拿下比賽勝利。