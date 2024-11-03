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▲海洋保育署針對中國籍鈺洲啟航號貨輪擱淺案採取因應措施，以降低海洋污染風險。(圖／海洋保育署提供)

▲海洋保育署人員在中國籍鈺洲啟航號貨輪擱淺附近海域，採集水樣檢驗是否有油料溢出。(圖／海洋保育署提供)

▲海洋保育署針對中國籍鈺洲啟航號貨輪擱淺案採取因應措施，工作船已在現場待命。(圖／海洋保育署提供)

海洋委員會海洋保育署於今(3)日，針對中國籍鈺洲啟航號貨輪擱淺案採取因應措施，該署署長陸曉筠與ITOPF專家Dr. Sue Ware，在現場討論及交換意見，目前該輪船體坐於礁岩，並未有油污外溢的狀況，除每日監控現場及周邊海域，以確保各式資材人力調度，同時採檢周邊海域水質，做好萬全的準備，以降低海洋污染風險。海洋保育署署長陸曉筠表示，中國籍鈺洲啟航號貨輪於10月29日因失去動力，在新北市野柳岬附近海域擱淺，殘油包括247公噸重油、37公噸輕油及滑油6280公升，海洋保育署於當日即成立海洋污染處置組，提供應變中心衛星監控影像、污染擴散模擬預測、水質採樣、污染清理建議，並調度資材、協助審查抽油計畫、殘貨及船體移除計畫、監督船東及保險公司污染防治措施及污染清除執行情形，每日派員進駐前進指揮所。陸曉筠說，海洋委員會主任委員管碧玲相當關注殘油抽除工作，針對現場面臨海象不佳，造成抽油作業不易進行情形，海洋污染風險可能增加，要求海洋保育署嚴陣以待。陸曉筠乃於今(3)日與ITOPF技術顧問Dr. Sue Ware，在現場討論，專家同樣提出抽油作業的安全為最優先的目標，海洋保育署將監督過程，不允許造成海域環境的二次污染。陸曉筠指出，海洋保育署在迄今4次衛星監控未發現油污情事，執行的22次油污擴散模擬確立物資備便狀況，港灣型攔油索220米，新北市環保局港灣型攔油索240米、吸油棉片2100片、吸油棉卷800米、吸油棉索528米、吸油球1000顆放置野柳地質公園停車場，以確保現場應變量能充足。此外，在野柳漁港、東澳漁港、龜吼漁港及大武崙漁港等處，均備便攔油索及吸油棉索，而台電協和電廠及核二廠進水口圍設攔油索保護，以避免相關敏感區域遭受污染，另為加強海域水質監控，於擱淺船舶周圍海域5處點位採水，檢測pH、水溫、鹽度、溶氧等項目。陸曉筠並指出，海洋保育署將持續與交通部航港局、海巡署、漁業署、新北市政府等相關單位密切合作，於海況許可後，督促船東及保險公司以最快速度完成抽油作業，盡可能減少對環境的衝擊及風險。