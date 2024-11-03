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▲劉俊謙接受東京觀眾的提問，表情頗為專注。（圖／大會提供）

▲劉俊謙出席《贖夢》在東京的放映，坦言第一次透過大銀幕欣賞，覺得頗震撼。（圖／大會提供）

▲劉俊謙（前排左）和東京的觀眾一起欣賞《贖夢》，對當地觀眾的印象頗佳。（圖／大會提供）

在香港影壇正當紅搶手的新生代男神劉俊謙，為了和張家輝、陳法拉合演的新片《贖夢》，在「光影浪潮：香港電影新動力」東京站的活動上現身，也是他首次和日本觀眾見面，對於當地影迷的熱情留下良好印象。他還在提問的環節被問到是否會像《贖夢》張家輝一樣，演而優則導，驚喜反問：「你們怎麼知道？」他坦言：「其實我最近有在寫劇本，如果之後有機會，做導演之餘會加上自己創作故事，至於我創作的內容，就暫時先不向大家透露了。」在《贖夢》中，劉俊謙飾演背負秘密的精神科醫生，和張家輝扮演的病人一起陷入人性深淵，他直到在東京才首度透過大銀幕欣賞這部片，直呼：「我自己覺得很震撼，因為拍的時候，不知道好多畫面在大銀幕出現會有什麼樣的感覺，尤其是夢境和現實穿插，夢境中恐怖又夢幻的畫面交錯，令人無法分辨虛實。我覺得夢境是反映內心的某些感受，好魔幻又好誇張，整個觀影體驗非常強烈。」為慎重起見，劉俊謙特地配合電影主題，穿了黑色的服裝現身，一進場就獲得影迷熱烈鼓掌歡迎，他們有不少都是張家輝和他的影迷，他也用日語向他們打招呼，拉近彼此距離，還表示一向很喜歡日本電影，特別是是枝裕和名作之一《比海還深》，他期待未來再跟影迷見面，還許下願望：「好希望有一天，自己可以來日本拍戲。」