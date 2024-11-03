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由台北市府所舉辦的「白晝之夜」昨日於大安森林公園登場，卻傳出活動讓不少民眾抱怨連連，直呼「好無聊」，對此議員顏若芳表示，最吸引市民的「藝術創作」，竟是大安森林公園的殘枝敗葉，並點出公園許多倒塌樹木加上昏暗，置民眾於險境；動線規劃不善民眾男友互動；最後則是工作人員極度不足，認為從預算超支的潮台北，到負評滿滿的白晝之夜，已經讓市民質疑是北市府活動籌辦能力。顏若芳表示，今年白晝之夜滿滿負評，最吸引市民的「藝術創作」竟然是整個大安森林公園的殘枝敗葉。本次白晝之夜吸引許多市民，甚至來自各地的觀光客都前來共襄盛舉，而自己辦公室夥伴昨晚也滿心期待地到現場參與，但文化局籌辦活動的能力實在令人不敢苟同。顏若芳表示，首先，自己能夠理解清潔隊及公園處處理倒塌樹木需要時間，但夜間的公園燈光本就昏暗，加上全場滿是殘枝敗葉，還有斷枝在民眾頭上搖搖欲墜以及潮濕泥濘，文化局卻毫無替代、應變方案，置民眾於險境實在令人詫異。最為諷刺的是，參與的民眾對於這些殘枝敗葉感興趣的程度甚至高過藝術創作，民眾紛紛坐在樹頭上，甚至和殘枝敗葉拍照，不禁令人質疑，到底是白晝之夜還是「白晝枝葉」？其次顏若芳表示，大安森林公園場域龐大，活動、展演、市集散落各地，且動線規劃不善、通道過窄，難使參與民眾方便參觀、方便互動，在參與白晝之夜的沿途中，頻頻聽到民眾交頭接耳稱「好無聊」、「怎麼會規劃成這樣」。甚至在現場一處互動式留言螢幕上，頻頻有民眾留言「白晝之夜好無聊」、「來白晝不如在家打魔物獵人」等語，整個活動設計更是定位不明、TA不明，周邊人行道市集的創作甚至比公園內設置的藝術作品還多元，讓大家怨聲載道。第三則是工作人員極度不足，顏若芳說，參與者如果對現場內容、動線有疑問，只能像在尋找大秘寶般的找尋工作人員，現場路線指引更是少之又少，在本就昏暗的公園場地內，指引牌、告示牌也僅能在黑暗中做做樣子。另外整個活動明明是持續到半夜2時許，但文化局的攤位也早早就沒人，只留下空蕩蕩的攤位。顏若芳說，回頭來看，白晝之夜的三大精神分別是「文化融合與多元視角」、「參與式藝術」及「城市文化展現」，但每況愈下的台北白晝之夜，不僅無法呈現台北市的多元面貌，更弄巧成拙，成了每年一罵的活動。顏若芳指出，以其他城市的夜間藝術活動為例，法國里昂以日均1550萬元的預算規模辦理了為期4天的里昂燈藝祭，其中有高達40%的預算是來自民間贊助，也就是說，政府僅需支付日均約900萬元的預算來辦理活動。而今年白晝之夜文化局的法定預算是1350萬元，單日的活動如此預算並不算低，但卻仍能怨聲載道，可見文化局完全不思進取、無記取往年經驗。從預算超支的潮台北，到負評滿滿的白晝之夜，已經讓市民大大質疑是政府乃至文化局的城市行銷活動籌辦能力。最後顏若芳表示，市政府應該思考，台北市是否需要繼續緊抱「白晝之夜」名號及特性？或可以創造出屬於台北市獨有的通宵藝術季，而從一次又一次的慘痛經驗，北市府也不應再繼續以「全民參與」的糖衣來包裝一個不明不白的白晝之夜。