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距離美國總統大選只剩倒數2天，一位位於加州的房仲在網路論壇吹噓自己利用前房客的郵寄選票多次投票給前總統川普的消息，發了外界關注與司法調查，最終導致這名宣稱「一人投下6張選票給川普」的男子遭開除，該案同時也移交地方檢察官辦公室進行調查，依據美國聯邦法律，選舉舞弊若罪成最重恐被判5年監禁。根據美媒報導，加州房仲皮爾斯（Charles Pierce）於網路論壇「Reddit」吹噓自己由於他收到四名前房客並未更改地址的郵寄選票，便將這些選票填寫，並投給共和黨總統候選人川普，還說他幫自己和妻子都填了選票，等於總共投下6張選票給川普，相關言論一時間引發熱議，多名 Reddit 使用者更直接向 FBI 檢舉皮爾斯的匿名帳戶，指控涉嫌選舉與郵件詐欺。加州當地沙斯塔縣的選民登記官托勒（Tom Toller）對此也表示已接獲相關檢舉，並將該案件移交地方檢察官辦公室進行調查，托勒強調若行為屬實，那麼他的做法不僅破壞選舉過程，也侵害了其他選民的權益，「若有人藉此進行多次投票，那他們就稀釋了其他選民的選票，這是我們無法容忍的現象。」托勒指出，這些號稱被拿去自行登記填寫的選票，仍屬於其他可能在沙斯塔縣登記的選民，因此當局對此事非常重視。事件曝光後，皮爾斯表示自己已遭到解雇，並辯稱自己並未參與任何違法行為。他聲稱在論壇上的發言「只是有些誇大」，並表示事件被過度渲染，皮爾斯的律師也指出他的言論僅是「戲謔」，但地方檢察官布里奇特已表示，檢方會認真調查每宗涉嫌選舉舞弊的案件，以確保選舉的公平性和完整性。根據加州法律，若選舉舞弊罪成，將被視為重刑犯，最高可判處3年監禁。此外，依據聯邦法律，若證實他確實投下超過1張選票，最高可被判5年監禁。