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▲Faker在S14 LOL世界賽拿下FMVP，這個賽季一路走來所有的壓力也終於釋放。（圖／LOL Esports Flickr）



▲S14 LOL世界賽落幕後，冠軍隊伍T1成員也紛紛發表對專屬造型選擇的想法。（圖／LOL Esports Flickr）

▲《英雄聯盟》全球總決賽的決賽來自LCK賽區的T1戰隊以3：2擊敗LPL的BLG奪冠，由Zeus、Oner、Faker、Gumayusi、Keria所組成的「ZOFGK」戰隊完成連霸任務，季後除Faker外所有人合約到期，他們是否續留也成為外界焦點（圖／美聯社／達志影像）

2024年《英雄聯盟》S14世界大賽決賽今晨落幕，T1戰隊在明星選手「Faker」李相赫的帶領下，打滿5局、以3：2逆轉LPL勁旅BLG拿下冠軍，這也是Zeus、Oner、Faker、Gumayusi、Keria五人合作以來的第二座世界大賽冠軍，以及T1戰隊隊史第5冠。《NOWnews》邀請前《英雄聯盟》職業隊分析師魚丸針對這一局系列賽勝負分野，以及T1戰隊的特別之處分享一些見解。決賽雙方戰得非常膠著，BLG一度以2勝1敗在3戰2勝的決賽中，佔據著主動的局面。比賽轉折點發生在第4局，Faker賽勒斯在上路抓到機會單殺Elk的希格斯，之後又在中路「偷大開團秒雙C」，率領T1逆勢翻盤扳平。第5局T1選出「4保1陣容」，雖然Gumayusi的剎雅在龍團中意外被秒，但Faker加里歐「神之回頭」擊殺Knight的阿璃，T1打贏團戰拿下巴龍，BLG雖想藉由抓吊上路斷對方節奏，無奈加里歐無所不在，大招支援還撐到隊友來，團滅對手一波拿下。這場蕩氣迴腸的系列賽毫無疑問將成為《英雄聯盟》世界賽歷史上的經典之一。《NOWnews》也邀請到前分析師魚丸來分享他個人的獨到觀點。那個陣容是四保一沒錯，酒桶是對著對方賈克斯選的，加里歐是以搶代Ban，選波比要搖擺去輔助。所以，打野必須要選一個鬥士（趙信）。大後期左邊（BLG）還是會更優，不過我不覺得T1的陣容會沒有輸出。當然BLG在中路的那一波肯定是低估了T1的傷害，因為大核——Gumayusi的剎雅倒了，他們可能覺得對方沒輸出了。至於你說為什麼BLG之前也有選出加里歐和趙信沒打出類似效果，主要是還是被T1的夜曲給針對了，加里歐需要有一個人進場，T1有關燈、夜曲又可以跟著飛，就很限制。其實我覺得第5局兩邊選得都還不錯，BLG前三選就是相信選手吧，我不覺得（這BP邏輯）是錯的。就是打換線，之前的改版我覺得完全沒有削到這方面。今年確實紅藍方都很均衡，很多角色紅方也有得選，換線導致這個版本打線優劣沒有那麼明顯，主要拚轉線和團戰，英雄選擇依然重要沒有錯，但大部分各戰隊都能組出自己想要的組合。我覺得T1這次在瑞士輪的狀態就已經起來了，他們和夏季賽不同，他們夏季賽不太會嘗試換線的東西，而且Faker也不適合拿中路AD。5位選手非常互補，默契很好，也沒有什麼奇怪的情節，他們相輔相成。比如說Zeus他可以扛、也可以C；Guma一直以來都很犧牲；Oner要C也要扛；Faker就是注重線權，他取得線路優勢後就可以輻射給隊友；而Keria雖然坦輔玩不好，但T1會避免讓他選用。他們都能為戰隊犧牲，選擇團隊角色，戰隊也能幫助他們。（問：T1為什麼在眾多戰隊中顯得這麼特別，跟別人玩的東西完全不同？）他們角色池深，紀律性高。操作上限高的選手，紀律性通常比較差，這無可厚非。但我覺得，有一個人失誤，另一個人要能站出來。你得嘗試看看自己的東西，我覺得要學習別人是基本的，但也要研發一些自己新的東西，不然永遠追人家的屁股，真的很難贏。