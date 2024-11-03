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根據《財訊》雙週刊報導，距離美國總統大選投票日（11月5日），只剩不到10天，共和黨總統候選人川普和民主黨總統候選人賀錦麗，在民調上持續拉鋸，雖然近期川普有「微幅超車」現象，但仍在統計誤差範圍內，選情依舊膠著。不過，股市資金變化，提供了另一個觀察選情的角度，以「純度最高」的川普概念股「川普媒體與科技集團」（Trump Media & Technology Group、股票代號：DJT）為例，近5週累計漲幅已超過200％，被視為投資人「押寶」川普勝選的跡象之一。如果從基本面來看，「川普媒體與科技集團」營收不高且陷入虧損，其社群媒體平台Truth Social，使用者並不多，主要功能就是作為頭號大股東川普的發聲管道。「川普媒體與科技集團」的股價表現，和基本面無關，決定其漲跌的因素，是川普的政治前景，也就是投資人對於川普能否重返白宮的看法。昨（28）日，「川普媒體與科技集團」股價大漲21.59％，來到47.36美元，創6月以來新高，使今年累計漲幅，進一步攀升至170％以上。深水資產管理公司（Deepwater Asset Management）共同創辦人蒙斯特（Gene Munster）不諱言，「這種事情前所未見，這家公司的價值，幾乎完全取決於選舉結果。」資本管理業者Tuttle Capital Management執行長塔特爾（Matthew Tuttle）解讀，最近「川普媒體與科技集團」大漲，意味著投資人押注川普將在大選中勝出。佛羅里達大學金融學教授里特（Jay Ritter）則示警，許多投機者在股價上漲時買進，繼續推高價格，在缺乏基本面支撐的情況下，「川普媒體與科技集團」的股價下行風險非常大。《財訊》雙週刊也發現，民調整合網站RealClearPolitics最新數據顯示，截至10月27日，川普的支持率來到48.6％，賀錦麗則是48.4％，仍處於五五波態勢。另一方面，由於川普主張，對進口商品課徵10％至20％的關稅，且來自中國的商品，關稅可能高達60％，使新興市場國家對川普勝選，將使貿易戰升溫的擔憂加劇，當地股市也隨之波動；至上週四（10月24日）為止，MSCI新興市場指數當月已下跌超過3％，是今年1月以來，最高的跌幅。《財訊》雙週刊指出，花旗集團上週出具報告，稱全球新興市場投資人，正轉向更謹慎的立場，目前的市場情緒，和1個月前形成鮮明對比，當時投資人預期，賀錦麗勝選的可能性較高。…（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊）延伸閱讀：