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▲報考胸腔專科的人數已從20多年前的每年近百人下降到現在的28人。（圖／翻攝台灣胸腔暨重症醫學會）

除了護理師人力荒之外，台灣的胸腔科醫師也正面臨人數下降的嚴重問題！近期ICU醫生陳志金就發文分享，2024年胸腔內科報備訓練人數雖有28人，是全盛時期的3成不到，未來台灣恐面臨胸腔科醫師短缺的嚴峻問題。陳志金醫師今（3）日在臉書發文表示，報考胸腔專科的人數已從20多年前的每年近百人下降到現在的28人，在2017年更低至16人，是全盛時期的3成不到。至於2024年胸腔內科報備訓練人數雖有28人，但即使這些報考者都能成功取得證照，2年後也只會有28位新的胸腔科醫師加入行列。陳志金也拿出台灣胸腔暨重症醫學會統計數據分析，目前執業的胸腔科醫師平均年齡52.47歲，，顯示年輕醫師投入的意願低。陳志金分析，胸。另外，胸腔科醫師的收入相較於其他「熱門內科次專科」只有三分之一到一半左右，這些因素都可能是年輕醫師選擇其他科別的主要原因，「面對未來可能的疫情，這個現況值得大家重視」。