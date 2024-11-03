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世界棒球12強賽交流賽今（3）日在台北大巨蛋續戰，中華隊在前5局受捷克投手壓制，直到6局林安可轟出滿貫全壘打，扭轉戰局，最終中華隊以10：3大勝捷克。林安可這一轟不僅幫助球隊逆轉勝，也證明自己的傷勢無礙，開心與隊友跳舞，屆時12強正式開打，將依球隊戰力需求上場守備。林安可在中職台灣大賽受傷，一度無法正常行走，但目前傷勢狀況已經好轉，林安可表示，身體是可以比賽的狀態，腳傷恢復良好，守備和跑壘方面的速度正常，因此才會在首局上積極衝本壘，「是我自己腿太慢，跟傷勢無關。」6局林安可轟出大巨蛋歷史首支滿貫全壘打，他表示，當時並未過多思考，心中只想着確實擊球，哪怕雙殺也無妨，「剛好有打到，自己上去就是紮實擊球，只要確實擊球，當下至少能夠得到1分。」從昨日比賽到此戰6局大局之前，中華隊打線有卡彈的狀況，林安可說：「大家一開始有點綁手綁腳，但後來都做到該做的事，所以打得越來越順。」他也提到，由於不少隊友未參加中職總冠軍賽，距離上次正式比賽已有一段時間，交流賽有助於適應陌生的國際賽投手，對賽前調整十分有幫助。當林安可的滿貫砲轟出後，整個球隊士氣高漲，隊友激動地跳舞慶祝，林安可也興奮地跟著跳，他笑說：「有看到隊友在跳，所以我就跟著跳了。」