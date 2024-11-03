時序進入嶄新的11月，星象運勢也出現了不同變化。命理專家塔羅牌老師艾菲爾就提到，火星將在明（4）日下午12點13分以順行方式進入獅子座，這顆星代表著勇氣、動力和行動力，因此也有5個星座將受到這份能量影響，運勢大翻紅，其中獅子座更將喜迎升官契機。
艾菲爾老師解釋，火星的能量影響著我們的事業、戀愛、健康以及自我表現，在火象星座獅子的祝福下，我們將更渴望在生活中閃耀。對十二星座來說，這次星象帶來的驚喜或許是意想不到的信心提升、熱情重燃，甚至在人際關係或職場上的表現突出。
🟡火星能量注入！即將「火力全開」5星座大點名
牡羊座：突破極限、大膽前進
牡羊座受到火星加持，動力強勁，對於想要挑戰的新計畫或目標，會有異常的果斷力與執行力。這段時間特別適合勇敢面對生活中的瓶頸並打破自我設限，不管是在職場或感情上，白羊都能燃起更大的鬥志，甚至激勵周圍的人。過去的顧慮將被自信取代，讓白羊更敢於追求理想。無論是進行新的計畫或帶領團隊，這段時間的牡羊無疑是最耀眼的存在，將成為他人效仿的對象。
獅子座：自信爆棚、風采奪目
火星進入自己的星座，讓獅子座如虎添翼，自信心更是飆升。這段時間，獅子座在社交場合和職場上的表現會特別突出，無論是領導力的展現或是個人魅力的提升，都讓他們更容易成為焦點。火星帶來的行動力會讓獅子更加果斷，勇於挑戰權威，並且充滿創造力。對獅子座而言，這是一段實現夢想、展現自我風采的絕佳時機，不妨大膽表現，讓自己閃耀在眾人眼前。
天秤座：魅力提升、關係進展
火星進入獅子座，讓天秤座在情感上更積極主動。天秤在與人相處時的魅力將會強化，無論是結交新朋友或深化既有關係，這段期間都能帶來更多機會。天秤座的親和力讓他們在人際關係上獲得更多支持，尤其是感情面，彼此互動將會更加熱烈。這是天秤展現浪漫和吸引力的好時機，別害怕表達情感，適當主動出擊，讓愛情更進一步！
射手座：冒險心強、挑戰自我
火星的能量點燃了射手座的冒險精神，讓他們對未知事物產生強烈的好奇心與探索慾望。這段時間的射手座更願意接受挑戰，並且突破現有的限制。無論是在學習新技能、旅遊計畫或工作上拓展新領域，射手會充滿動力，勇敢邁向未來的機會。火星讓他們更有創意，敢於採取風險，而這份自信也可能帶來意想不到的成果，開啟新的成長空間。
水瓶座：創意激發、靈感不斷
火星進入獅子座，為水瓶座帶來了源源不絕的創意能量。水瓶在這段時間思維活躍，特別適合進行創意計畫或創新工作，無論是創作藝術、開發新產品，甚至是解決問題，都會有靈感出現。火星的影響讓水瓶更加果敢，勇於表達自己不凡的想法，並尋求團隊合作。這段期間的水瓶會更樂於挑戰現狀，實現更高的自我價值。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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牡羊座：突破極限、大膽前進
牡羊座受到火星加持，動力強勁，對於想要挑戰的新計畫或目標，會有異常的果斷力與執行力。這段時間特別適合勇敢面對生活中的瓶頸並打破自我設限，不管是在職場或感情上，白羊都能燃起更大的鬥志，甚至激勵周圍的人。過去的顧慮將被自信取代，讓白羊更敢於追求理想。無論是進行新的計畫或帶領團隊，這段時間的牡羊無疑是最耀眼的存在，將成為他人效仿的對象。
獅子座：自信爆棚、風采奪目
火星進入自己的星座，讓獅子座如虎添翼，自信心更是飆升。這段時間，獅子座在社交場合和職場上的表現會特別突出，無論是領導力的展現或是個人魅力的提升，都讓他們更容易成為焦點。火星帶來的行動力會讓獅子更加果斷，勇於挑戰權威，並且充滿創造力。對獅子座而言，這是一段實現夢想、展現自我風采的絕佳時機，不妨大膽表現，讓自己閃耀在眾人眼前。
天秤座：魅力提升、關係進展
火星進入獅子座，讓天秤座在情感上更積極主動。天秤在與人相處時的魅力將會強化，無論是結交新朋友或深化既有關係，這段期間都能帶來更多機會。天秤座的親和力讓他們在人際關係上獲得更多支持，尤其是感情面，彼此互動將會更加熱烈。這是天秤展現浪漫和吸引力的好時機，別害怕表達情感，適當主動出擊，讓愛情更進一步！
射手座：冒險心強、挑戰自我
火星的能量點燃了射手座的冒險精神，讓他們對未知事物產生強烈的好奇心與探索慾望。這段時間的射手座更願意接受挑戰，並且突破現有的限制。無論是在學習新技能、旅遊計畫或工作上拓展新領域，射手會充滿動力，勇敢邁向未來的機會。火星讓他們更有創意，敢於採取風險，而這份自信也可能帶來意想不到的成果，開啟新的成長空間。
水瓶座：創意激發、靈感不斷
火星進入獅子座，為水瓶座帶來了源源不絕的創意能量。水瓶在這段時間思維活躍，特別適合進行創意計畫或創新工作，無論是創作藝術、開發新產品，甚至是解決問題，都會有靈感出現。火星的影響讓水瓶更加果敢，勇於表達自己不凡的想法，並尋求團隊合作。這段期間的水瓶會更樂於挑戰現狀，實現更高的自我價值。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。