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世界棒球12強賽交流賽，中華隊今（3）日在大巨蛋續戰捷克，三壘手潘傑楷2局發生接球失誤，讓捷克隊抓住機會先馳得點。作為陣中三壘唯一人選，潘傑楷守備是否成為內野破口。對此，中華隊總教練曾豪駒對此並不擔心，強調「選進來就是相信他，失誤是比賽的一部分，關鍵在於後續如何調整。」中華隊先發投手江國豪在2局下保送捷克打者馬泰曼希克，隨後牧西克敲出三壘滾地球，原本有機會以雙殺解圍，但三壘手潘傑楷未能確實接球，發生守備失誤，使捷克隊成功佔據一、二壘。隨後，霍傑曼希克適時安打，為捷克隊攻下1分，以1：0領先中華隊。對於潘傑楷的失誤，中華隊總教練曾豪駒表示並不擔心。他說：「失誤一定會有，重要的是失誤之後如何處理。」曾總強調，未來將會持續觀察選手在失誤後的調整能力，以便在比賽中作出適當的修正。從今年中職例行賽來看，潘傑楷守備經驗是全隊最豐富，雖然岳東華與張政禹都能協助三壘防區，但主要仍被定位在二游，曾豪駒表示，當初選潘傑楷進來國家隊，就是看重他的能力，所以一點也不擔心， 未來透過比賽嘗試去做更多的修正，還有兩場熱身賽可以持續觀察選手狀況。