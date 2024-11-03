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▲李英淑（左）在餐廳任務中，因為表現不如拿坡里美味黑手黨（右）、愛德華李，而跟著學餐名家（中）一起被淘汰。（圖／IG nakyung0039）

▲李英淑曾為了開餐廳而借錢，後續被債主家屬要債，還因此打了官司。（圖／IG nakyung0039）

近期雖然已經播畢，但仍具有高話題度的料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》，讓許多主廚一戰成名，也讓韓國高端餐飲再度復甦，不過人紅是非多，近日主廚們的爭議卻開始連環爆，不僅拌飯大王（劉拌飯）被爆出非法盈利獲利上億、三星（姜勝元）被起底多次劈腿等，而現在就連白湯匙主廚都出事，有韓食大師稱號的李英淑，被指控曾在2010年借款1億韓元（約新台幣240萬元），沒想到債主死了就不認帳，掀起討論。李英淑在節目中一直給人和藹可親的形象，而「韓食大師」的身分也讓其他主廚對她畏懼三分，她在「1對1黑白大戰」中，以牛臀料理對決黑湯匙「生意天才趙老闆」勝出，後續更是在「黑白團體戰－海鮮之房」團體對決中再度戰勝黑湯匙，不過最終因為在「黑白混和團體戰－餐廳任務」業績不佳，又對餐廳貢獻較少，而遺憾止步。根據《每日新聞》報導，李英淑2010年4月為了開設餐廳，和香菇協會會長趙某借了1億韓元，但趙某在隔年7月就撒手人寰，後續趙某的兒子A某在整理遺物時發現，便試圖聯繫李英淑，沒想到李英淑卻否認借款，趙家人一狀告上法院。法院在2012年6月判決李英淑應該償還1億元，不只如此，法官還要求李英淑支付利息，從2011年5月開始按照年利息8.45％計算，後續就以年息20％計算，不過李英淑卻以「無力償還」為由，遲遲未繳還借款和利息，法院只好拍賣李英淑部分資產，讓趙家人先拿回4200萬韓元（約新台幣101萬元）。不過由於李英淑尚未歸還剩款，趙家人2018年便申請債權扣押及追討命令，但至今也還沒拿回全部的錢，據悉，李英淑目前連本帶利應該償還的金額已經欠到超過3億韓元（約新台幣720萬元），對此李英淑也強力回應，表示借款已經全數償還，並反控對方惡意誹謗，聲稱會採取法律行動，不過趙家人也強調未還款事實確實存在，也讓這起金錢糾紛叫人霧裡看花。