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「每天醒來的第一件事，就是檢查菜花有沒有復發。」一句話道盡許多菜花患者的無奈。顧家醫療總院長顧芳瑜表示，雖然菜花治療並不困難，但其反覆發作的特性卻常常困擾患者，讓他們承受巨大的心理壓，建議病患可完整施打HPV疫苗，並多補充營養素。顧芳瑜透露，他曾收治一個案例，是位40歲改車行老闆，因為過去曾有過幾次不安全的性行為，後來在感染Covid後，可能因為免疫力低下讓潛伏在體內的HPV以及疱疹病毒雙雙發作，雖然曾使用口服抗病毒藥以及雷射手術治療，但只要遇到工作忙或壓力大，就會再次發作，平均2-3月就發作一次。顧芳瑜建議這名病患，可完整注射三劑HPV疫苗，調整作息，並且使用一些營養品及營養點滴輔助，目前已經維持7-8個月沒有再復發，顧芳瑜表示，想有效避免菜花反覆復發，建議患者除了遵循醫囑積極接受規律治療之外，快速增強免疫力可能更是預防復發的重要關鍵。顧芳瑜提到，在營養品補充方面，可多補充硒、鋅及維他命E三大營養素。硒是天然抗氧化劑，幫助清除體內自由基，保護細胞健康，還能促進男性生殖健康和重金屬排毒，減少病毒的負面影響。鋅則有助促進正常代謝和皮膚健康，提升身體的癒合能力，對於維持免疫功能非常重要。而維他命E則是強效抗氧化劑，保護細胞不受損，促進血液循環與新陳代謝，提升免疫防禦力，讓病毒難以趁虛而入。但由於現代人生活忙碌，可能連三餐都沒法好好吃，遑論按時補充保健食品。顧芳瑜表示，若真的無法按時補充營養品，也可以考慮注射免疫加強點滴，其原理是直接注入營養物質，讓身體可以更快補充吸收，達到有效提升免疫力的效果。