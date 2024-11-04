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▲39歲「CP3」Chris Paul在馬刺扮演指揮官的角色。（圖／資料照，取自@LegionHoops X）

▲Devin Vassell成為馬刺第二進攻核心。（圖／美聯社／達志影像）

馬刺開季六戰3勝3敗，防守效爬到第三，打好防守至為關鍵，這是馬刺拉戰績+贏球底氣，進攻還要等等，後衛Tre Jones開季只打一場就傷停，上季場均19.5分三分命中率3成76射手Devin Vassell今年還在養傷沒能出賽，影響很大。1、波波教練，上季老爺子玩了一季，放養「斑馬」Victor Wembanyama，今年老爺子會認真贏球。3、Chris Paul加盟馬刺，馬刺終於有個老將和場上場外指揮官。4、陣容深度，馬刺夠年輕，側翼和內線人手都很充足。5、成熟，馬刺年輕球員今年會更努力防守打好進攻更加成熟。馬刺團隊三分命中率只有3成19，聯盟倒數第二，這很麻煩。馬刺場上空間拉不開，斑馬被針對、被圍堵、被衝撞，擋拆後很難深入禁區，只能勉強在中遠距離頂著防守球員出手。斑馬今年開季場均18分+9.8籃板，投籃命中率4成27，三分命中率2成2，都很掙扎，表現沒有更犀利只有更艱難。但馬刺也有許多利多和提升。Chris Paul也在回春，場均11.7分+8.7助攻，投籃命中率5成，三分命中率4成67，39歲老妖後衛證明他還是一流帶隊領袖，油箱還有很多油。前鋒Harrison Barnes和後衛Malaki Branham都打出極高攻防效率，Barnes場均11.7分，三分命中率4成，Branham場均9.7分，三分命中率5成，都是完美角色球員和馬刺團隊重要拼圖。第一、 兩名主力後衛傷癒歸隊，Devin Vassell和Tre Jones都能持球又有外線，馬刺現在最欠缺拉開空間射手和第三、第四持球點。第二、斑馬的自我調整。禁區打不進去，外圍出手勉強，經常被迫在各種不合理狀況下選擇跳投，斑馬現在是打不了中鋒，殺不進禁區，又容易被針對，他得隨時調整切換自己角色和持球時間，瘋狂拉籃板保護禁區，擅用攻防轉換搶進攻節奏，利用防守和策應反擊幫助球隊，這才是聰明打法和應變。略，也是斑馬發揮更大比賽影響力展現主宰力最好養成模式。