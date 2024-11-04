2024台灣木蘭足球聯賽第三循環第四輪：台中藍鯨與高雄Attackers上演「天王山」之戰，排名第一、二名的台中藍鯨、高雄先鋒對決，高雄先鋒憑藉著上辻佑實單場梅開二度攻進2球，最終以3：0擊敗台中藍鯨，高雄先鋒奪下隊史首冠希望濃厚。
台中藍鯨與高雄Attackers賽前雙方都是積分24分，但是台中藍鯨淨勝球優於高雄先鋒，因此暫列第一，本場比賽非常關鍵。開賽第23分鐘，上辻佑實角球直接180度將球炫進對手球網，下半場第81分鐘，韋婉婷傳中球助攻，與上辻佑実默契搭配，再次突破台中藍鯨防線！
上辻佑實在這場比賽中梅開二度， 同時也是高雄Attackers在隊史的第150顆進球，最後，傷停補時3分鐘，第三顆進球，由何宣宜帶球切入禁區，由Melanie Hoakstra 射門成功，這一顆球，同時也是Melanie在本賽季的第七球，最終3：0勝出。來自日本大阪的上辻佑實在季中加盟高雄先鋒，曾代表日本U18、U20及成人代表隊出賽，在日本聯賽有20年的征戰經驗，至2024年止已經出賽超過300場。
目前木蘭聯賽最新排名，高雄先鋒積分27分排名第一，第二則是新北航源的25分，台中藍鯨24分則是第三名，這場關鍵賽事中，高雄Attackers展現強韌韌性，最終以3分獲勝，接下來連續2週的主場賽事，高雄Attackers邁向奪冠最後一哩路！
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上辻佑實在這場比賽中梅開二度， 同時也是高雄Attackers在隊史的第150顆進球，最後，傷停補時3分鐘，第三顆進球，由何宣宜帶球切入禁區，由Melanie Hoakstra 射門成功，這一顆球，同時也是Melanie在本賽季的第七球，最終3：0勝出。來自日本大阪的上辻佑實在季中加盟高雄先鋒，曾代表日本U18、U20及成人代表隊出賽，在日本聯賽有20年的征戰經驗，至2024年止已經出賽超過300場。
目前木蘭聯賽最新排名，高雄先鋒積分27分排名第一，第二則是新北航源的25分，台中藍鯨24分則是第三名，這場關鍵賽事中，高雄Attackers展現強韌韌性，最終以3分獲勝，接下來連續2週的主場賽事，高雄Attackers邁向奪冠最後一哩路！