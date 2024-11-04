我是廣告 請繼續往下閱讀

2024台灣木蘭足球聯賽第三循環第四輪：台中藍鯨與高雄Attackers上演「天王山」之戰，排名第一、二名的台中藍鯨、高雄先鋒對決，高雄先鋒憑藉著台中藍鯨與高雄Attackers賽前雙方都是積分24分，但是台中藍鯨淨勝球優於高雄先鋒，因此暫列第一，本場比賽非常關鍵。來自日本大阪的上辻佑實在季中加盟高雄先鋒，曾代表日本U18、U20及成人代表隊出賽，在日本聯賽有20年的征戰經驗，至2024年止已經出賽超過300場。