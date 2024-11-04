美國自週日（3）起正式進入冬令時間，根據規定，美股交易時間將從週一（4）開始延後1小時，改為台北時間晚上10點30分至次日凌晨5點。本周美股預期聚焦於即將到來的美國總統大選及聯準會議息，在選舉投票最終結果未出爐前，股市仍將面對波動。

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美國每年在日照時間較長的夏季實行夏令時間制度（3月的第二個星期日），將時間提前1小時，以充分利用日照、節省電力，一直到冬令時節（11月的第一個星期日）才會恢復至原本時間，使日常活動更符合自然光照。

此一時間變更不僅影響美股交易時間，也使美國經濟數據的發布時程延後1小時，投資者需注意這一調整。此外，本週市場還將聚焦美國總統大選與聯準會的議息會議，預料將對金融市場產生影響。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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