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▲▼壯壯2017年帶啦啦隊到南韓，為征戰世界棒球經典賽的中華隊應援，被封為「台灣隊長」。（圖／壯壯臉書）

▲▼壯壯搭直升機鳥瞰紐約天際線，其中一張照片（下圖）疑似不小心走光。（圖／壯壯IG）

▲針對走光疑雲，壯壯親自釋疑。（圖／壯壯IG）

「人間水蜜桃」壯壯（本名沈立心）為樂天桃猿、福爾摩沙夢想家啦啦隊團長，棒籃雙棲的她，超過10年應援經驗加上流利外語，獲選加入南韓水原足球俱樂部啦啦隊，為台灣首位「外援」啦啦隊女孩，日前發行新單曲〈星空下的約定〉。壯壯近日到紐約旅遊，一張搭直升機的照片，內褲疑似走光，對此，女神親自否認，強調只是安全褲。壯壯昨（3）日在臉書、IG上傳一組乘坐直升機俯瞰紐約市的相片，她穿米黃色平口上衣搭配純白短裙，其中一張坐在機艙內的角度，對面的掌鏡者拍下壯壯看向窗外，窄裙內明顯露出白色布料，讓人聯想底褲不慎曝光，本人不自知，壯壯寫下：「想要一直飛高高的看這美麗的世界！」搭機的照片一發布，不少粉絲議論紛紛：「應該不是故意的」、「有放大的自己招啦」、「小褲褲看到了啦」、「我承認我有放大看」、「第二張，曝光了！看到白色內褲」、「明天應該是娛樂版頭條了！」對於露底疑雲，壯壯隨後回覆留言：「裡面是有白色短褲～不用擔心啦！」並附上一個哭笑不得的表情符號，澄清相片沒有任何疑慮。2022年8月，壯壯發行個人首本寫真集，主打傲人「精品級蜜桃臀」，書名就取作《壯見蜜桃》，號稱出道10年最大尺度，父親甚至還一度拒絕讓她出版。壯壯在寫真集中共換20套性感服裝，上山下海取景拍攝騎馬、重機、潛水、衝浪等各式運動，165公分身高，32D、24、36.5好身材一覽無遺，招牌「歐美凳子臀」讓人印象深刻，贏得「人間水蜜桃」美名。