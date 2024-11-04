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日職日本大賽於3日展開G6，橫濱DeNA海灣之星回到主場火力大爆發，筒香嘉智轟出兩分砲帶動全隊攻勢，終場橫濱DeNA以11：2痛擊福岡軟銀鷹。橫濱DeNA在先輸2場後連勝4場，最終在系列賽以4勝2敗奪得日本大賽冠軍，繼1998年後再度奪下日本一冠軍，勇奪隊史第3冠，並且寫下26年來的最強逆襲。橫濱DeNA本季以中央聯盟第三名之姿進入季後賽，先在高潮系列賽橫掃阪神，再在決勝輪以4勝3敗擊敗巨人，一路以「下剋上」的姿態闖進日本大賽。日本大賽對決常勝軍軟銀，創下日職史上僅有的第二次聯盟第三名奪冠紀錄。此戰軟銀派出王牌投手有原航平登板，不過他在2局就遭筒香嘉智全壘打砲轟，隨後失掉3分，並在3局於滿壘狀況下投出四壞保送再失1分。前3局橫濱先發投手大貫晉一徹底封鎖軟銀打線，讓軟銀陷入長達30局的得分荒，超越1958年巨人隊連續26局無得分的紀錄。軟銀直到4局，才靠著柳田悠岐兩分砲突破封鎖，終結30局的得分荒，但這卻也是軟銀全場的分數來源。5局橫濱攻勢再起，軟銀Carter Stewart Jr.接替登板僅解決1人次便失掉2分，並留下滿壘危機。接手的岩井俊介無法解圍，筒香嘉智敲出清壘的二壘安打，橫濱灌進7分大局，將比數拉開至11：2為比賽定調，最終橫濱終結者森原康平順利關門，以11：2拿下日本大賽冠軍。橫濱DeNA本季例行賽繳出71勝69敗3和戰績，成為日職史上勝率最低的日本一得主，也是繼2010年千葉羅德以來，第二支以聯盟第三名身份奪冠的球隊。橫濱隊史上第三度摘下日本一（1960年、1998年、2024年），奪冠次數甚至超越隊史聯盟冠軍次數，寫下難得一見的紀錄，為本季畫下完美句點。