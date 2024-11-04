「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽」的B組預賽將在11月13日至11月18日於臺北大巨蛋與天母棒球場兩地開賽，世界棒球排名12強的6支國家代表隊中華隊、日本、韓國、澳洲、古巴與多明尼加進行賽事，將爭取2席晉級名額。
緊張激昂的國際賽事即將開打，而賽場外讓球迷朋友眾所矚目的官方商品也熱烈上市，率先於臺北松山文創園區的南向製菸工廠東側1樓開設官方商品，將從11月2日至11月12日提供球迷朋友官方商品搶先購的服務，於賽事開打前就可以入手心儀的商品，賽事期間就一起穿上最應援的服飾為中華隊加油吶喊。週末兩日邀請到台灣運彩CT Amaze擔任官方商品的一日店長，帶領球迷朋友一同開箱臺北松山文創園區的官方商店門市。
官方商店分別座落於臺北大巨蛋的B1層與B2層、臺北松山文創園區南向製菸工廠東側1樓，更有應援快閃店在臺北新光三越信義新天地A11的6樓、LP LAB敦南官方旗艦店，提供多元多樣的官方聯名商品、賽事應援球衣、CT聯名外套、應援球帽、賽事紀念球、CT Amaze專屬商品、應援毛巾等多款品項讓球迷朋友們開心選購。
世界12強棒球錦標賽官方商店資訊：
臺北松山文創園區門市
門市地址：臺北信義區光復南路133號（南向製菸工廠東側1樓）
營業日期：即日起至11月12日（二）
營業時間：每日中午12:00至20:00
臺北大巨蛋B1層門市
門市地址：臺北信義區忠孝東路四段515號B1層（臺北大巨蛋）
營業日期：11月13日（三）至11月18日（一）
營業時間：每日中午12:00至比賽結束後一小時
臺北大巨蛋B2層官方旗艦應援店
門市地址：臺北信義區忠孝東路四段5151號B2層（臺北大巨蛋）
營業日期：11月13日（三）至11月18日（一）
營業時間：每日中午12:00至比賽結束後一小時
新光A11應援快閃店
門市地址：臺北信義區松壽路11號6樓（新光三越信義新天地 A11）
營業日期：11月6日（三）至11月18日（一）
營業時間：中午11:00起，閉店時間依百貨公告為主
運動機能快閃店
門市地址：臺北大安區敦化南路一段187巷9號1樓（LP LAB官方旗艦店）
營業日期：即日起至11月24日（日）
營業時間：每日中午13:00至22:00
各門市店點將舉辦多場開幕活動與應援啦啦隊一日店長活動，活動詳請可鎖定「世界12強棒球錦標賽」官方社群帳號（https://www.instagram.com/p12.come_together )。
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官方商店分別座落於臺北大巨蛋的B1層與B2層、臺北松山文創園區南向製菸工廠東側1樓，更有應援快閃店在臺北新光三越信義新天地A11的6樓、LP LAB敦南官方旗艦店，提供多元多樣的官方聯名商品、賽事應援球衣、CT聯名外套、應援球帽、賽事紀念球、CT Amaze專屬商品、應援毛巾等多款品項讓球迷朋友們開心選購。
世界12強棒球錦標賽官方商店資訊：
臺北松山文創園區門市
門市地址：臺北信義區光復南路133號（南向製菸工廠東側1樓）
營業日期：即日起至11月12日（二）
營業時間：每日中午12:00至20:00
臺北大巨蛋B1層門市
門市地址：臺北信義區忠孝東路四段515號B1層（臺北大巨蛋）
營業日期：11月13日（三）至11月18日（一）
營業時間：每日中午12:00至比賽結束後一小時
臺北大巨蛋B2層官方旗艦應援店
門市地址：臺北信義區忠孝東路四段5151號B2層（臺北大巨蛋）
營業日期：11月13日（三）至11月18日（一）
營業時間：每日中午12:00至比賽結束後一小時
新光A11應援快閃店
門市地址：臺北信義區松壽路11號6樓（新光三越信義新天地 A11）
營業日期：11月6日（三）至11月18日（一）
營業時間：中午11:00起，閉店時間依百貨公告為主
運動機能快閃店
門市地址：臺北大安區敦化南路一段187巷9號1樓（LP LAB官方旗艦店）
營業日期：即日起至11月24日（日）
營業時間：每日中午13:00至22:00
各門市店點將舉辦多場開幕活動與應援啦啦隊一日店長活動，活動詳請可鎖定「世界12強棒球錦標賽」官方社群帳號（https://www.instagram.com/p12.come_together )。