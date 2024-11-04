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▲劉德華小巨蛋演唱會吸引上萬粉絲到場，精彩演出讓台下尖叫聲不斷。（圖／超級圓頂提供）

▲劉德華在3天時間內唱完4場演唱會，不讓所有歌迷失望。（圖／記者李政龍攝）

▲劉德華舞台魅力十足，更是全場真唱。（圖／記者李政龍攝）

天王劉德華來台開唱，昨（3）日是《今天…is the Day巡迴演唱會》台北站最終場，台下萬名粉絲特地在現場聯合應援，排出「不只今天，I♥U 10000年」的字樣，讓劉德華看了忍不住落淚。當下粉絲安慰華仔：「不要哭！」劉德華聽後也哽咽的說：「對不起，對不起，只要你們願意我就繼續唱，我會永遠陪在你們身邊」，天王感性告白，讓台下粉絲也跟著哭成一團。劉德華4場演唱會順利落幕，昨日有歌迷分享終場演唱會片段，在安可橋段時，台下粉絲通力合作排出巨型字樣向劉德華告白，讓劉德華感動不已，當場落淚，邊哭邊唱〈仍唱我的歌〉。聽到歌迷安慰他「不要哭」，劉德華也哽咽向大家告白，「只要你們願意，我就繼續唱，只要你們願意，我就一直拍（戲），只要你們願意，我會永遠陪在你們身邊」。劉德華還對台下歌迷放話：「我想你們看到我120歲，因為我想看你們變老」，粉絲也齊刷刷回應華仔「好！」現場瀰漫溫馨氣氛，台上台下都哭成一團。最後，華仔也感性的說：「我會好好的，我會因為你們變得更好，我也希望你們會為了我變得更好。」安可曲畢後，台北站最終場演唱會也畫下完美句點。而這次劉德華在台開唱，首日碰上康芮颱風攪局，第1場演唱會移動到週六中午舉行，等於劉德華週六要一路從中午唱到晚上，對他體力是一大考驗，但劉德華仍完美發揮，好歌喉讓粉絲聽的如癡如醉。不過華仔的精彩表現卻遭到質疑，猜測他是不是有對嘴假唱？對此，劉德華的樂隊鼓手黃子瑜特地發文幫華仔澄清，「我可以擔保劉德華絕對沒有假唱，至少從2018年開始擔任他的鼓手之後，他一直都是唱真的」，可見天王真的是寶刀未老。