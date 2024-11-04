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▲美國總統大選選舉日登場前的最後週末，川普一天連趕三場催票。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統大選即將到來，各州提前投票也如火如荼進行中。美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）3日表示，她已寄出老家加州的郵寄選票，完成今年大選投票。根據法新社報導，賀錦麗3日在搖擺州密西根州造勢時，向記者表示「我其實才剛填好郵寄選票。」她補充稱，選票「已經在寄往加州的路上了」。賀錦麗發表這番話之際，正值她與共和黨候選人川普於3日在搖擺州進行最後衝刺之際，距離決定性關鍵的總統選舉僅剩不到48小時。據國會山莊報（THE HILL），先前賀錦麗競選團隊就曾透露，賀錦麗將在選舉日之前進行郵寄投票，以此為美國人樹立不同投票模式的模範。在投票日之後，她將與副手華茲（Tim Walz）在她的母校霍華德大學（Howard University）舉辦開票之夜。目前已經有超過7600萬人在投票日前進行提前投票，選情也進入了白熱化階段。目前有許多州的民調結果顯示，賀錦麗與川普不相上下，這在歷史上是十分罕見的。路透社報導，民調顯示，目前選情緊繃，60歲的賀錦麗獲女性選民力挺，78歲的川普則獲男性為主的拉丁裔選民支持。3日時，賀錦麗在戰場州密西根州一座歷史悠久的黑人教會做最後催票。她向底特律一個教會的信徒表示，「在短短兩天內，我們就要行使權力決定我們國家未來幾代人的命運。我們必須採取行動，只是祈禱還不夠、只是討論還不夠。我們必須按照祂為我們準備的計畫行動、我們必須起而行讓這些計畫成真。」而經常放棄提詞機、即興發表言論的川普則在另一搖擺州賓州造勢，並發表了暴力言論。他以諧音哏批民主黨是「惡魔般的政黨」，拿報導他遭到槍擊的新聞來開玩笑，還嘲笑總統拜登並且抱怨蘋果的價格。川普除了在賓州之外，3日還前往北卡羅來納州金斯頓（Kinston）和喬治亞州梅崗（Macon）進行造勢。喬治亞州和北卡州擁有7個關鍵州當中第2高的選舉人團票，各有16張，在這7州當中僅次於賓州的19張。美國無黨派選舉分析家認為，考慮到他們預計將輕鬆獲勝的州，賀錦麗需要在七個搖擺州中贏得約45張選舉人票才能入主白宮，而川普則需要約51張選舉人票。