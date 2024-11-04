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▲銀杏颱風已於凌晨生成，各國最新預測路徑趨向以巴士海峽通過。（圖／取自臉書粉專「觀氣象看天氣」）

銀杏颱風今（4）日凌晨2時生成並發展為輕颱，目前在關島西南西方海面上，以每小時30公里的速度，向西北進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」透露，目前估銀杏是個「小環流」颱風，但強度可能達到中度颱風，且以通過巴士海峽機率為最大，預計週五、週六（8、9日）可能最接近台灣。氣象粉專「觀氣象看天氣」今日發文指出，銀杏颱風已於凌晨生成，各國最新預測路徑趨向以巴士海峽通過，由於不確定性高，通過點可能南北修正，也有登陸呂宋島機會，目前預估週五、週六（8、9日）可能最接近台灣。「觀氣象看天氣」表示，若是銀杏颱風路徑偏北，外圍環流可能會直接影響到東半部及恆春，無論偏北及偏南，週五、週六（8、9日）東北部地區都需要留意，東北季風是否會與颱風帶來的東南風產生輻合，使得有顯著降水的可能。目前預估銀杏是個「小環流」颱風，但強度可能達到中度颱風，且以通過巴士海峽機率為最大，東北部需留意是否發生地形輻合降水及共伴效應，週三（6日）轉向後路徑變數大，仍需1至2天持續觀察。