我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著世界大賽落幕，MLB自由市場戰爭打響，各隊引援動向備受關注，特別是今年休賽季將成為自由球員的紐約洋基強打Juan Soto的下一步，格外引人注目。根據此前報導，洛杉磯道奇也是對他感興趣的球隊之一，不過在Network擔任分析師的前大都會球員Anthony Recker卻不看好Soto和大谷翔平在同一隊的合作。Soto在上個月25日剛滿 26歲，本季作為洋基隊的一員，他賽季打擊率為2成88、敲出41發全壘打（職業生涯新高）、109 分打點和.989的OPS。其職業生涯目前平均打擊率為2成85，敲出201支全壘打，OPS為.953，這足以保證他能獲得一份大合約。近年來，MLB的合約總價不斷上漲，大谷翔平上個休賽季與道奇隊簽下10年總價7億美元的超級大約就是例證。Soto更加年輕，因此有機會挑戰前者的總金額，不過能開給他這樣一筆大約的球隊有限，大都會、洋基、巨人、教士、藍鳥、道奇等球隊頻頻被各家美國媒體給點名。道奇隊雖然才和大谷簽下了一份超級大約，但由於大谷的合約中的薪資97%是延期支付，這不同尋常的付款方式，讓他們可能有多餘的空間可以滿足Soto陣營的開價。對此，Anthony Recker在MLB Network的官方節目上表示，他認為道奇隊應該要善用薪資空間，但不看好去爭取Soto這一操作，同時他談到了擁有大谷翔平所帶來的「問題」。Recker說：「道奇隊目前在DH（指定打擊）位置上有大谷翔平。另一方面，如果還與Soto簽訂長期合約，由於他的防守能力不佳，最終也需要打DH。如果雙方簽了12年的合約，大谷只有在最後3年不在。」如此，代表Soto將不得不長期擔任外野手，Recker認為像Soto和這樣的球員與大谷翔平待在同一支球隊裡，彼此都會感覺不太舒服。另外，Recker也稱道奇隊在自由球員市場上是一支「非常謹慎的球隊」，他強調：「他們可以去簽另一名高薪球員，但沒有必要這麼做。」