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▲「王品牛排」邀請知名演員溫昇豪擔任生日慶祝大使。（圖／王品集團提供）

▲「阪前和牛鐵板燒」款待「黃金軟殼蟹天婦羅」。（圖／王品集團提供）

▲金色三麥雙11優惠！天天喝精釀啤酒半價、微兜義大利麵「買6送6」。（圖／金色三麥提供）

11月人人都可以吃到壽星招待的生日優惠！「王品牛排」生日月，不用看身分證，只要內用消費2客套餐，祝王品「生日快樂」就送吃「爐烤地中海海鮮盤」、阪前和牛鐵板燒打卡送「黃金軟殼蟹天婦羅」、就饗鐵板燒也招待「海味蝦仁煎」，送菜規則一次看。金色三麥雙11優惠「天天喝精釀啤酒半價」、微兜招牌義大利麵券「買6送6」一次整理。11月迎接「王品牛排」生日月，不用看身分證，壽星招待大家吃生日優惠！12月31日前不分平假日，到全台「王品牛排」內用消費2客套餐，說句「生日快樂」、或上傳當次用餐畫面至個人社群（FB/IG），款待價值788元的「爐烤地中海海鮮盤」1份。「阪前和牛鐵板燒」歡慶「台北安和店」與「桃園台茂店」新店開幕，全台4家門店同慶，即日起到11月30日不分平假日，到店消費套餐，出示活動貼文畫面並打卡，款待「黃金軟殼蟹天婦羅」1份。而「就饗鐵板燒」即日起到11月30日，到店內用2客單人套餐或1客雙人套餐，社群打卡標記「#就饗逛夜市」，即贈「海味蝦仁煎」1份。金色三麥推出雙11一日限定優惠包，雙11當日加入金色三麥「金釀酒友」，全台金色三麥門市精釀啤酒天天喝半價！即日起門市開放登記預購；引進「智慧自助取酒牆」的台北大巨蛋「SPORTS NATION」運動餐廳儲值3,000元送3,000元；BLAH BLAH Bar及麥漢堡「智慧取酒卡」儲值1,000元送 1,000元，最高送3,000元。微兜招牌義大利麵電子券「買6送6」一日限定優惠價1,999元（原價4200元），一組內含正券6張與贈券6張，可內用兌換350元內義大利麵乙份，也可內用補差額更換其他350元內以上義大利麵乙份。