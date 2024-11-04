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▲台灣政府繼29日捐贈500噸白米予菲律賓後，31日又捐贈15萬美元，期盼幫助菲國颱風災民重建家園。（圖／翻攝自X）

菲律賓才剛被颱風潭美肆虐，損失慘重，又被颱風康芮侵襲，雙颱造成逾150人死亡、逾800萬人受影響，農業損失超過116億披索（約新台幣63億元），菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）宣佈今（4）日為全國哀悼日。菲律賓總統府通訊辦公室（PCO）在臉書發文，總統府第728號公告，稱颱風潭美於21日至25日期間肆虐菲國，帶來多場洪災及土石流，許多民眾因而喪生。菲律賓舉國為人命的損失感到深切哀傷，小馬可仕作為總統，宣布11月4日為「全國哀悼日」，祈禱罹難者安息，所有政府機構的國旗在日出到日落期間一律降半旗。台灣也對菲律賓伸出援手，10月29日首先透過駐菲律賓代表處捐贈500噸白米，由菲方統籌運用救助挨餓的災民；2天後又追加捐出15萬美元，協助災民重建家園。菲律賓上個月底開始面臨連續十幾天的強降雨，在低窪地區、排水系統建設較弱的地區引發洪水，甚至是山洪、土石流，大眾運輸及道路橋樑中斷，菲律賓氣象局指出，洪災也可能會增加疾病傳播，例如登革熱、霍亂和瘧疾。