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▲2024美國總統大選，雖有墮胎、移民等議題，但真正最受關注、選民最有感的，是高物價、高通膨。（圖／鄭仲嵐攝）

▲美國女性大遊行2日在華府登場，因為川普、賀錦麗選情賿著，讓不少賀錦麗的支持者相當擔憂。（圖／鄭仲嵐攝）

美國總統大選將在當地時間11月5日舉行投開票。筆者在投票前夕造訪首都華盛頓特區，這個過往傳統的民主黨大本營，今年似乎少了點選舉煙硝味。不過目前美國全國50州當中，7個關鍵搖擺州仍呈現拉鋸，此時此刻，華盛頓特區最讓人印象深刻的，就是難以理解的超高物價。筆者搭Uber時，習慣跟司機聊天，作為「輿情搜集」的一部份。其中一位來自衣索比亞的60多歲女司機，已華盛頓特區生活32年，對於當今生活，她感嘆「我覺得美國的物價高的不像話了」。住在小社區的她，過往還可靠著做小生意跟開車，每年尚能賺點錢回衣索比亞老家，如今物價居高不下，就連存錢都很困難，更不用說返鄉探親。筆者問她希望誰當新總統？她直言「都好，新總統必須解決物價，這樣就好，不然這國家很危險」。對於很多選民來說，「高物價」、「高通膨」就是他們親身經歷的生活困境，也是痛點所在。各項民意調查顯示，對比移民政策、墮胎問題等，選民最關心、最在意的就是高物價與高通膨。美國聯準會在2016年以後的調查，皆顯示包括蛋、牛肉、麵包、馬鈴薯等生活必須用品幾乎漲了1.5倍。筆者所到之處皆被高物價所震懾，買過最貴的600ml瓶裝水要價3.59美金（約115新台幣），遊客只是短暫停留，當地民眾生活所受衝擊，難以想像。筆者生活的日本也為高物價、房價所苦，相較而言，基本生活食材的蛋、水跟食材等，日本政府會一定程度維持避免價格過度增長，這名女司機聽到東京的狀況時，認為日本政府仍有設法穩定生活物資價格，反觀美國政府，似乎拿不出對策、亳無作為。選戰到了最後，川普勤跑各大關鍵搖擺州，行程排得密密麻麻，希望能儘量多跑關鍵選區。賀錦麗則是重兵集結在亞利桑納州的造勢集會，看起來較為老神在在。賀錦麗多次表明，當選後會修改聯邦法律，禁止包括麵包在內的基本物資隨意漲價，並會以「降低國民生活費負擔」為優先，也會大幅降低民眾在藥品價格的負擔。川普承諾「只要我當選、通貨膨脹就會即刻結束」，並表示交通、製造業跟家電用品等價格都會向下調整。拜登4年任期，美國通膨率一度高漲到9%，當中包括疫情及俄烏戰爭等因素。川普痛批他過去擔任總統時，通膨率最高不過2%而已，高物價成為美國人每天都在經歷的切身之痛，不少國民表明這次會改投川普，這也顯現出選民憑自身印象來做總統人選取向的特徵，無論端出再多政策牛肉，最重要的仍是日常生活的經驗。賀錦麗宣稱，當選百日內勢必會解決通膨問題，包括育兒家庭的最大6000美金補助、房屋首購族最大2.5萬美金的頭期款貸款援助等，希望拉攏年輕選票。賀錦麗強推政策優先，川普則是放話增加關稅之餘讓國民減稅，不論是誰當選，通膨絕非頭過身就過，而是要4年長期抗戰的課題。在距離大選只剩最後不到72小時。美國這個民主主義老牌國家，在選舉的最後一刻也不免俗地捲入了傳統地唇槍舌戰，雙方叫陣互罵，頗有政治喜劇感覺。然而，卻也讓人擔心，美國未來將如何帶領全世界自由主義陣營，是否能夠真的放心再交給川普？或是該給首任女總統賀錦麗？賀錦麗最大的問題在於，美國的高通膨、高物價是在拜登任內發生，這段時間她是副總統，難以逃避責任，也成了她在這場選戰中最大的包袱。美國職棒大聯盟的世界大賽才剛打完，道奇隊拿下冠軍。另外一頭，「美國政治的世界大賽」也將開打，結果牽一髮而動全身，不論誰當選，台日韓等亞洲、甚至世界其他國家都無法審慎樂觀，下一輪挑戰持續上演。