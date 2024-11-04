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今夏以4年2.12億美元轉戰七六人的球星Paul George終於要迎來加盟首秀，據NBA知名記者Shams Charania指出，季前熱身賽發生膝蓋過度延展傷勢的George將會在5日作客太陽的比賽中復出，並接著就要對上前東家快艇引發話題。曾9度入選明星賽的George生涯待過溜馬、雷霆及快艇，這位34歲的鋒線搖擺人，今年7月宣布跳出已經合作5年的快艇合約，並和費城簽下4年2.12億美元（約69億新台幣）合約，與Joel Embiid、Tyrese Maxey組成新三巨頭，強勢挑戰衛冕軍塞爾提克。不過George才在季前熱身賽展現不錯手感後，就出現膝蓋過度延展的傷勢，直接缺席開幕戰，直到今天美國媒體才透露，George將在5日七六人作客面對太陽的例行賽中宣告傷癒復出，這也將是他跳槽新東家後的正式首秀。值得一提的是，離開鳳凰城後，七六人下一場將回家迎戰快艇，這也將是George跳槽後首度對上老東家引發話題，George在確定跳槽後，在自己的播客節目上瘋狂爆料，表示受到快艇的不尊重對待，直呼快艇在報價上「太不尊重人」了。