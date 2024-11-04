我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士越來越接近他們王朝初期全民皆兵的深度輪換模式，在Buddy Hield等射手加入之後，球隊場上空間和三分球能力變得更好，在賽季前6場比賽，勇士共投進了103記三分球締造隊史紀錄，其中Hield命中了30記，為NBA轉隊球員首季的紀錄。Buddy Hield加入勇士隊後帶來的正面效應持續展現中，在Stephen Curry因腳踝傷是缺陣的期間，球隊三分火力未見有所下滑，Hield穩定的貢獻，保障了他們的外線命中數。本季勇士隊的前6場比賽，Hield共投30記三分，三分命中率高達51.7%。如此，他成為NBA史上第一位加盟新球隊後，前6場至少投進27記三分球的球員。而且勇士角色球員也不僅僅是Hield能投，截至目前，勇士戰績為5勝1負，6場比賽中他們已經投進了103個三分球，創造了新的隊史紀錄。而且這還是在Curry缺席了其中3場的情況下所達成的。Curry季初因左腓骨扭傷已經缺席了3場，不過今天他的比賽狀態已升級為出戰成疑。勇士’總教練Steve Kerr透露前者已經參加了球隊的部分訓練，但還沒有打5對5比賽，「他看起來不錯，但（能否上場）取決於明天訓練後腳踝的感覺，我們拭目以待。」《The Athletic》記者Anthony Slater對於Curry的狀況，補充寫道：「Curry在休士頓的球場上進行他的賽前投籃訓練，這是他從腳踝扭傷中恢復的又一個積極信號。 」