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▲五月天阿信深夜在Threads上寫下長文向歌迷道歉。雖然花蓮演唱回延期，不過承諾會再回去。（圖／五月天阿信 Threads）

五月天主唱阿信昨（3）日深夜在社群平台上向歌迷致歉，原訂11月2、3日在花蓮舉行的「2024 Just Love It ! 一路向東」公益演唱會因康芮颱風延期，引發當地飯店退訂潮，阿信承諾：「我們一定會再回去！」讓粉絲備感安慰。阿信表示，「如果不是意想不到的十一月颱，現在一路向東，已經唱完了最後一站」，對於無法如期登台深感遺憾。他透露，為了歌迷的安全，團隊只好臨時拆除搭建好的舞台，「夥伴們將舞台拆解、裝箱，帶著整裝待發的心情卻無法表演，心裡真是捨不得」，讓粉絲們感受到他的真誠。五月天的演唱會原計劃在花蓮舉行，當地飯店因演唱會的吸引力，訂房率超過八成，帶動旅宿業活力。然而，颱風襲台造成災情，全縣訂房率驟降至三成，旅宿業者嘆花蓮今年唯一的觀光熱潮消失。阿信則安慰粉絲們，承諾五月天正在調整行程，「讓每次意想不到帶回更多溫暖與感動」，並表示「一路向東、一路向心，就讓我們再次相約花蓮」。許多歌迷留言「我們五迷會等著你們」，期待再見五月天的演出。