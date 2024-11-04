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針對雲端發票抽獎中獎名單重複爭議，財政部啟動內部行政調查，預計最快今日完成，這兩天會提交立法院財委會。不過，財政部也表示，避免行政調查難取信於民，法務部調查局也已針對此事立案調查，就抽獎程式上的瑕疵、廠商或相關單位行政疏失方面著手。為推廣民眾使用雲端發票及財政部統一發票兌獎APP，舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動，活動期間為今年6月6日至9月30日，活動共分3期，每期結束後，經比對註冊參加本活動者完成5大主要任務即取得抽獎資格，不過，中獎人名單重複，引發是否造假的質疑，財政部展開行政調查，初步了解得獎人非財政部或所屬機構員工、承辦廠商員工，其餘仍在查證釐清中。雖然4位重複中獎人沒有財政部員工、關係人，但因行政調查公信力恐難取信民眾，台北市國稅局認為可能有抽獎程式上的瑕疵，取得多次抽獎機率的民眾中獎率特別高，目前已移請調查局立案調查。財政部官員則表示，調查局追查沒有那麼快，不過，立法院財委會臨時提案通過行政調查，內部行政院報告這兩天就會釐清，預計今日財政部收到後，周三前會再送交立法院財委會。