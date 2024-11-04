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超級300系列德國海洛公開賽，台灣女雙組合宋碩芸／余芊慧在4強上演精彩逆轉秀後，今天在決賽以21：16、21：14輕取烏克蘭組合Polina Buhrova／Yevheniia Kantemyr，勇奪兩人合拍以來首座超級系列賽冠軍。世界排名第26的宋碩芸／余芊慧此次榮膺大會頭號種子，也女雙唯一台將代表，兩人一路過關斬將，4強面對丹麥組合Natasja P. Anthonisen／Maiken Fruergaard表現倒吃甘蔗，輸掉首局後連趕2局，搶下決賽門票。今天台灣女雙面對第2種子、世界第32的烏克蘭組合，雙方首次交手，台灣女雙很快就掌握局勢，先以21：16拿下首局，次局儘管烏克蘭組試圖反撲，但仍被台灣女雙壓制，最終宋碩芸／余芊慧以21：14再下一城，僅用36分鐘就帶走勝利。宋碩芸／余芊慧過去曾於國際賽封后，今年則在超級100系列高雄大師賽獲得亞軍，而本週來到德國，兩人首度闖進超級300系列賽決賽，已締造合拍最佳成績，最終一舉奪冠，再度寫下新猷。