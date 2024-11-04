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▲韓國女生Judy（左）上傳與鄭智善（右）的合照，模樣看起來相當開心。（圖／韓國女生Judy IG）

▲鄭智善在IG發出台灣生啤酒的照片，更寫下「一定要喝這個！」（圖／鄭智善IG）

▲鄭智善收到金門高粱酒的禮物，臉上露出開心的微笑。（圖／金酒專賣IG）

「港式點心女王」鄭智善參加節目《黑白大廚：料理階級大戰》爆紅，昨（3）日搭飛機抵達台灣，剛到不久就被許多粉絲在西門町捕獲，紛紛上前要求合照，模樣相當親民。而鄭智善也在IG上傳18天生啤酒照片，直呼：「一定要喝這個！」3日鄭智善來台到西門町觀光，手拿飲料在街頭逛街，只見她身著咖啡色襯衫外加一件黑色背心，再搭配黑色長褲，穿著打扮相當低調，但還是被許多台灣粉絲認出來，興奮上前要求合照。在台發展的韓YouTuber「韓國女生Judy」也在IG上傳兩人一起吃飯的畫面，看起來玩得相當開心。此外，鄭智善也在自己的IG分享在台灣旅遊的照片，先是發了台灣生啤酒的照片，大讚：「一定要喝這個！」，隨後還發出一張自己收到金門高粱酒的照片，臉上露出幸福的微笑。實際上這不是鄭智善第一次來台灣旅遊，今年6月就曾與好閨蜜們來台遊玩，同行成員有羅美蘭、金淑，以及她的親朋友好等，在寧夏夜市裡一路吃了蚵仔煎、地瓜球、烤魷魚、燒麻糬等，還搭車到新北市的三峽老街品嚐各路美食，對台灣可以說是熟門熟路。