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▲▼2名捷克球員到台灣味十足的公園玩溜滑梯，還跨上機車假裝雙載、在巷弄喝珍奶、玩夾娃娃機等，PO出一系列深入探訪台灣的照片。（圖／翻攝自捷克國家隊X）

▲中華隊與捷克國家隊2日在臺北大巨蛋展開交流賽首戰，賽前雙方持國旗合照，捷克球員Marek Chlup更披上我國國旗登場。（圖／記者林柏年攝）

為了備戰世界12強棒球賽，中華隊與捷克國家隊11月2、3日在臺北大巨蛋進行交流賽，吸引球迷關注。而捷克隊員來台後興奮不已，不但直接跨上機車拍照，還到公園溜滑梯、在巷弄喝珍奶、玩夾娃娃機，拍下台味滿滿的在地照片，讓網友不禁笑喊：「一秒變台灣人。」捷克球員來台灣打交流賽，也不忘趁機體驗台灣文化，捷克棒球隊官方X帳號曬出照片，只見2名捷克球員到台灣味十足的公園玩溜滑梯，還跨上機車假裝雙載、在巷弄喝珍奶、玩夾娃娃機等，一系列深入探訪台灣的照片，讓許多台灣球迷按讚直呼「Welcome to Taiwan!」、「也太接地氣了吧」、「秒變台灣人了！」「捷克Judge」Marek Chlup於2日交流賽時，披著中華民國國旗登場，他事後透露原因，「我會拿中華民國國旗是因為賽前有工作人員跟我說：『中華隊的陳傑憲要帶捷克國旗出場』，所以我就想說要不要也帶中華民國國旗出場，我覺得這是一個很酷的儀式感。所以就答應當成舉國旗的代表選手。」讓台灣球迷驚喜不已。至於連2日交流賽的戰績，2日中華隊先發投手陳柏清首局遭轟2分砲，林立與曾頌恩2支關鍵二壘安打追平，此役形成投手戰，雙方終場以2比2握手言和。3日前5局中華隊僅敲出3支零星安打，且陷入落後狀態，直到6局上終於突破捷克投手壓制，林安可敲出滿貫全壘打，一棒逆轉戰局，加上陳晨威也開轟，全場中華隊擊出11支安打，終場中華隊以10：3擊敗捷克。