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▲邱瓈寬到王定宇臉書留言嗆聲，力挺劉德華。（圖／王定宇臉書）

▲邱瓈寬是演藝圈大姐大，作風狠辣，更有「演藝圈第一女流氓」的封號。（圖／資料照）

▲劉德華演唱會意外捲入政治口水戰，但他不畏流言，依舊帶來精彩表演。（圖／超級圓頂提供）

香港天王劉德華來台開唱，台北4場演唱會圓滿落幕，但劉德華演唱〈中國人〉一曲掀起政治口水戰，甚至被民進黨立委王定宇砲轟是「媚共藝人」，更批劉德華的演唱會不值得一看。對此，演藝圈大姐大「寬姐」邱瓈寬不忍了，她今（4）日站出來開第一槍替劉德華護航，嗆聲王定宇：「少在那拿藝人說事，尤其是找優質藝人說事，我呸」。民進黨立委王定宇10月31日在自己的臉書PO文，砲轟劉德華在香港反送中、武力威脅台灣等議題上，都站在「媚共」的立場，還擔任中國電影家協會第11屆副主席，「雖然台灣民主法治國依法讓他舉辦演唱會，但是並不值得去看上一眼」。此文一出立刻掀起正反兩面討論，有人不滿王定宇把音樂與政治掛勾，反嗆王定宇：「值不值得看上一眼，也不是你說了算」。資深名導、製作人邱瓈寬也不忍了，今日直接到王定宇臉書留言：「你他X是妒恨人家長的比你帥比你有才華？就輸你不會劈腿？你才該滾回去耍你的政治寶！舔你的綠X眼！少在那找藝人說事！尤其是找優質藝人說事！我呸！」邱瓈寬飆髒話怒嗆王定宇，也引來粉絲朝聖，「仗義直言，寬姐好帥」、「這一定要來按讚」、「說得好」。國民黨議員柳采葳今日也透過臉書發文，談到劉德華唱〈中國人〉一事，柳采葳指出，「〈中國人〉這首歌編曲人是涂惠元是道道地地臺南人，作詞人是李安修，也是台北人，請問哪裡有問題？」她認為有問題的是戴著政治眼鏡去批評劉德華的人，更反嗆王定宇：「難道大家會只因為聽了劉德華唱一首歌，就會覺的自己不是出生在台灣嗎？就會失去對台灣的認同感嗎？」目前兩派說法在網路上掀起激烈爭論，而劉德華不畏流言攻擊，昨日最終場演唱會依舊勁歌熱舞帶來完美表演。唱到安可曲時，劉德華看到歌迷聯合排出的應援字樣：「不只今天，I♥U 10000年」更忍不住激動落淚。他也向台灣粉絲承諾，「只要你們願意，我就繼續唱，只要你們願意，我就一直拍（戲），只要你們願意，我會永遠陪在你們身邊」。