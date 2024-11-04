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民眾黨立院黨團總召黃國昌昨被台中市黨部主委江和樹、前立委蔡壁如點名支持他代理黨主席柯文哲，黃國昌今（4）日強調，柯文哲目前正被賴清德政府追殺，現在對民眾黨而言，最重要除了團結一致，就是每個人在自己工作崗位上把事情做好。他並重申，他的立委就是當2年，「2026年1月30日就是我在立法院的最後一天」。民眾黨立院黨團總召黃國昌今回應時事時，針對黨中央委員、台中市黨部主委江和樹力挺他參選代理黨主席一事回應，主席柯文哲正在請假中，「全體黨公職好好做好自己的工作，這才是最重要的事情。」他並痛心強調，柯文哲正在被賴清德政府追殺，「他的人身正被拘禁在土城看守所，甚至連公開對外講話的權利跟機會都沒有」。黃國昌指出，黨內的事情有黨的規章跟制度，這個時候最重要的事情，「請容我再說一次，每個人在自己工作崗位上把自己工作做好」，回應支持者跟選民期待。有關前黨中央委員范姜奕凱批評民眾黨，現在是「山中無老虎，猴子當大王」？黃國昌則低調表示，很多前黨職或是前民眾黨的人所提出的各個指教我們都虛心聆聽。至於柯文哲貼身秘書「橘子」許芷瑜被指從日本轉赴澳洲，黃國昌則未多回應，僅表示以黨中央聲明為主。