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國民黨籍立院司法法制委員會召委吳宗憲，今（4）日安排考察台北地檢署的「偵查不公開」情況，遭綠營砲轟干預司法。民眾黨團總召黃國昌今則力挺吳宗憲，嗆聲綠營標準難道是「可以幫台北地檢署發臉書、洗地、發言，但國會對於偵查亂公開的亂象不能夠監督？」民進黨發言人吳崢昨呼籲吳宗憲等立委應尊重檢調獨立辦案，切勿破壞自由民主憲政體制。民進黨除了批評在野黨考察北檢偵查不公開之外，也將砲口對準內政委員會將排《公投法》檢討鳥籠公投，質疑在野黨在搞「民主政變」。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今回應時事時表示，上午北檢考察他因事務繁忙沒有參與，但11時就會加入座談。針對綠營砲火，他則力挺吳宗憲強調，偵查不公開現在已經淪為偵查亂公開，這對台灣整個司法公信力造成嚴重衝擊。「所以按照民進黨的邏輯，是民進黨可以幫北檢發聲明、洗地，自己化身成台北地檢署發言人；而國會對於偵查不公開根本沒有做到的亂象，不能監督喔？」黃國昌並現場Google起2018年的新聞，提到當年檢察總長江惠民在立院的人事聯審時，民進黨立委張宏陸就有問過偵查不公開未落實該怎麼辦？當時的江惠民回稱，如果未來發生偵查不公開情事，願意辭去檢察總長職位。黃國昌大酸：「我想請教一下民進黨，當初你們委員問這個問題是在施壓檢察機關嗎？還是你們關心偵查不公開？」