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▲一名僧侶製作彈跳豬佛牌引發爭議。（圖／翻攝自臉書）

▲超萌的侏儒河馬「彈跳豬」，因為牠圓滾滾又呆萌的模樣在全球爆紅。（圖／khaokheow.zoo）

名叫「彈跳豬（Moo Deng）」的侏儒河馬因為表情逗趣而在全球爆紅，泰國動物園更推出牠的週邊商品，引發搶購熱潮，然而近期有佛寺賣牠的佛牌被炎上，一名僧侶稱加持過後的彈跳豬佛牌可以帶來好運，卻不被民眾買單，引發爭議。根據《泰國公視（Thai PBS）》報導，位於春武里府（Chonburi）的阿南普拉帕南佛寺（Ananburaparam）以彈跳豬的形象做成佛牌，寺廟僧侶宣稱可以帶來好運，隨著不同的製作材質有不同的價格，從200泰銖（約新台幣188元）到2500泰銖（約新台幣2354元）不等，寺方表示收入會用來幫助佛寺的日常開支。然而此作法引發民眾撻罰，許多人認為彈跳豬雖然可愛，但不是神明，稱會帶來好運的說法宛如邪教，有人說：「我們真的已經走到這個地步了嗎？」「泰式生意太超過了吧。」不少人認為彈跳豬只是動物，不會因此幫人類帶來好運。由於反對意見排山倒海而來，阿南普拉帕南佛寺所在教區的大住持2日要求幫彈跳豬雕像加持的僧侶沙木（Samuh Thanawut）在7天內離開佛寺，沙木也向社會大眾和佛教道歉，認為自己這樣的行為不適當，受訪時表示會接受離開佛寺的懲處。「彈跳豬」在今年7月25日首次於春武里府芭達雅綠山國家動物園（Khao Kheow Open Zoo）亮相，母親是25歲的「裘娜」（Jona）、父親是24歲的「托尼」（Tony），還有一個在2019年出生的手足「滷肉」，但是「彈跳豬」的知名度遠遠超過牠的親友，主要原因就是牠的個性「自帶迷因感」。