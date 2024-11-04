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立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委吳宗憲今（4）日至北檢考察，有關偵查不公開實務作業執行情形，民眾黨立委張啓楷也出席。針對遭綠營質疑干涉個案？吳宗憲受訪時回嗆，有些委員偷懶不想來，就先把你上色，「自己當檢察官20年，這邊的人我太熟了，個案需要公開的考察來干涉嗎？」台北地檢署偵辦京華城案，台北地方法院審理後，認定民眾黨主席柯文哲涉犯貪污治罪條例等罪，有滅證、勾串共犯證人之虞，裁定自11月5日起延長羈押2月，並禁止接見通信。同時間，立法院司法及法制委員今早到北檢考察關於偵查不公開實務作業執行情形，並就媒體與機關辦公處所之隔離、相關應訊者之通行路徑與上下囚車處，及維護被告名譽等因應措施進行檢討。遭外界質疑意圖干涉司法個案。吳宗憲稍早受訪時強調，今天考察重點在於媒體採訪區的設置，以及囚車通道動線，自己知道這兩天北檢有列出告示，就是亡羊補牢的寫說，未來媒體採訪區在特定區，以及在襄閱主任辦公室，所以北檢也是有在做改善。針對本次考察是否有針對個案？吳宗憲也舉例，像是先前民進黨團總召柯建銘涉司法關說，還控前檢察總長黃世銘洩密，這就叫做干涉個案，或是像桃園地檢署之前檢察長請辭，是因為某位民進黨高層關說中壢一間醫院院長逃漏稅案子，請公訴檢察官不上訴，或給予緩起訴，這個才叫做干涉個案，「我們今天是就通案去討論。」吳宗憲強調，他從2月進立法院，到3月開始質詢，包括前法務部長蔡清祥等人，自己就一直強調「偵查不公開違反」問題，現在完全沒有任何的改善，反而即使到上個禮拜，都還有很多的訊息洩漏出去，所以本次來跟個案完全無關，自己會要求北檢、助理要全程錄影，讓這是一個透明公開的事情。吳宗憲也痛批綠營，「有些委員自己偷懶不想來，然後就先把你上色說，你這個叫做干涉司法個案。」偵查不公開違反的事實一再的發生，但是完全無解，這20年來都是這樣，希望藉由這次的讓大家開始關注偵查不公開違反的問題。吳宗憲也說，自己當檢察官20年，這邊的人他太熟了，個案需要公開的考察來干涉嗎？自己從來不去干涉任何一個個案，「可以問每一個檢察官、法官，我當立委到現在，有沒有干涉過任何一個案子？我永遠是站在他們前面幫他們擋很多子彈。」針對囚車通道動線？吳宗憲提及，常常會拍到被告進出時，手上是戴戒具，之前有個保姆虐童案，然後社工因為戴戒具被拍到，當時在社會上引起很大風波，如果這位保姆戴戒具走出警察局被拍到會鬧風波，那為什麼在壓人犯，或者是受刑人他們出來戴戒具被拍到就沒有人去關心？「我覺得司法面前應該是要一視同仁，該怎麼做就怎麼做，不要有說因人設事。」