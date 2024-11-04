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NBA公鹿前鋒Bobby Portis今天在個人社群媒體上表示，週六晚間他正在出賽時，自家遭到入室竊盜，「他們拿走了我大部分非常珍貴的財產。」並認為這是一起針對性地偷竊，還PO出監視器畫面，希望球迷能提供線索協助。美國時間周日下午，Portis在X（前身Twitter）上發文表示，「我把密爾瓦基當作我的家，昨晚我在比賽時，我的家被入室竊盜了，他們拿走了我大部分非常珍貴的財產。如果你們有任何資訊或線索，請發送郵件給我，並會有所酬勞。」Portis還PO出監視器影像，畫面中拍到2名嫌疑人在門口鬼鬼祟祟的行蹤，消息人士告訴 ESPN，Portis認為這是一次有針對性的搶劫，因為嫌疑人作案當時，他的比賽正開打，目前Portis已經報警處理了。現年29歲的Portis自2020-21賽季加盟公鹿至今，每季都打好打滿，出賽超過66場以上，並在此拿到生涯首冠，作為超級第六人的Portis，本賽季將是他第5年為公鹿出賽。